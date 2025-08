Llega una nueva edición de "AySA en tu barrio" a Villa Udaondo

Desde el Gobierno Municipal han informado que, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de agosto, los vecinos de la zona de Villa Udaondo tendrán la posibilidad de realizar diferentes trámites relacionados al servicio de agua y saneamiento en el distrito. "No pierdas la oportunidad de acercarte y resolver tus inquietudes", señaló el Municipio de Ituzaingó con respecto a este operativo ofrecerá, entre otras cosas, información a toda la comunidad.



Es importante recordar que el Gobierno Nacional autorizó hacia finales del mes de julio, mediante el Decreto 493/2025, a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) a cortar el suministro a usuarios por falta de pago. El texto que acompaña dicha medida, la cual impacta directamente en los usuarios, justifica la decisión adoptada con la siguiente especificación: "el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura".

Este operativo "AySA en tu barrio" se desarrollará, en la UGM Norte (Martín Fierro 3367), de forma totalmente abierta a la comunidad. Es necesario destacar que el horario de atención al público será de 9:30 a 12:30hs y la misma se brindará -sin la necesidad de tener que solicitar un turno previamente- hasta el viernes 8 de agosto.



Los vecinos y las vecinas que se acerquen tendrán la posibilidad de realizar una amplia variedad de trámites. Los mismos van desde asesoramiento sobre tarifa social (para quienes deseen conocer más sobre los beneficios y requisitos para acceder a beneficios especiales) hasta gestiones de facturación (incluyendo consultas, correcciones o actualizaciones de datos en las boletas del servicio).



Otras gestiones que se podrán llevar adelante en este operativo de "AySA en tu barrio" son las siguientes: cambio de titularidad, actualización de dirección fiscal, regularización de deudas y reclamos técnicos.