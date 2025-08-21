Llega una nueva jornada de "Eco Canje" a Ituzaingó

Esta iniciativa, desplegada por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio de Ituzaingó, invita a toda la comunidad a formar parte del cuidado y protección del ambiente dentro del distrito. La misma promueve la separación diferenciada de residuos que generamos en nuestros hogares, con la posibilidad de acceder a un árbol nativo para ubicar en las veredas de los hogares.



La mencionada jornada de "Eco Canje", que tendrá lugar este sábado 23 de agosto en la Plaza 9 de Julio (Patagonia y Pérez Quintana), se desarrollará en el marco de las actividades propuestas por el Mes del Árbol en el distrito. "Trae tus reciclable y llevate un árbol", indicaron desde el Municipio de Ituzaingó.

Dicha propuesta invita a acercar los elementos reciclables que uno tenga en la casa (plástico, papel, cartón, vidrio, metal) para intercambiarlos, durante el desarrollo de esta jornada, por un árbol nativo. Es importante recordar que la entrega de estos árboles requiere de una inscripción previa a través del siguiente link: "Jornada Eco Canje - Sábado 23 de agosto".



"El lugar de retiro será a través de jornadas de "Eco Canje" en las cuales se intercambian residuos reciclables por un árbol para la vereda. Los 'Eco Canjes' se realizan en espacios públicos", los describieron desde el Municipio de Ituzaingó. A su vez, señalaron que se entregará un árbol por persona.



Un dato importante a tener en cuenta de estas jornadas es que los ejemplares se entregarán de manera exclusiva a vecinos del partido de Ituzaingó. "Se deberá acreditar domicilio el día de la entrega presentando el DNI", informaron y detallaron que "las cantidades y especies varían según la disponibilidad del stock del Vivero Municipal".