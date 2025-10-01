Llega una nueva jornada de "Teatro del Carnaval" a Ituzaingó

La historia de los carnavales y la presencia de agrupaciones murgueras en el partido de Ituzaingó es de larga data, la misma va desde los distinguidos eventos en el Parque Hotel Ituzaingó en la década del '30 hasta las multitudinarias celebraciones actuales que inundan de color y alegría las calles. El paso del tiempo ha permitido que se genere -a través de la conformación de diferentes grupos- una identidad local que le dió paso a las diferentes expresiones populares en cada uno de los barrios.



Es así como se pasó de la exclusividad del '30 a la expansión de esta celebración durante la década del '40 -sobre todo en puntos como el Club Santa Rosa, en donde hoy se ubica el colegio José Manuel Estrada- permitiendo el encuentro de las familias. Luego los festejos migraron por diferentes puntos -Plaza 20 de Febrero, Plaza San Martín y Av. Int. Ratti- hasta que, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, llegó la etapa de la prohibición.

Fue durante la década de los '90, ya recuperada la democracia, que volvieron los carnavales a Ituzaingó. Lo distinto de estas nuevas comparsas fue que, luciendo sus habituales y coloridas prendas, sumaron reclamos y denuncias sociales a sus tradicionales versos y canciones.



En este contexto nació una agrupación murguera, conocida por los vecinos del distrito como "Lxs Que Quedamos". Los inicios de esta murga datan de principios de los 2000 -año a partir del cual comenzaron a ensayar, sumando nuevos integrantes- y desde entonces vienen animando los ya clásicos carnavales del Boulevard Fleming.



Es así como este sábado 4 de octubre, a partir de las 19:30hs, tendrá lugar una nueva jornada de "Teatro de Carnaval Ituzainguense" con la presencia de "Lxs Que Quedamos". La misma se desarrollará en la Escuela Bartolomé Mitre (Las Heras y Mansilla) y es allí donde "Lxs Que Quedamos" presentará, a todo aquel que se acerque a disfrutar de un poco de la magia del carnaval, sus "25 Carnavales".



"Recordá que ya podes retirar las entradas por el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla), de 08:00 a 20:00hs", indicaron desde los canales oficiales de la Dirección de Cultura del Municipio de Ituzaingó.