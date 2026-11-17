La réplica argentina del histórico triplano Fokker Dr.I llegó en vuelo al Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en la Base Aérea de Morón, donde permanecerá en exhibición durante un tiempo para que vecinos y aficionados a la aviación puedan conocerla de cerca. La nave es famosa a nivel mundial por haber sido el modelo que piloteó Manfred von Richthofen, el legendario Barón Rojo.



El arribo a Morón se produjo el último sábado tras despegar desde el Aeródromo de General Rodríguez. El sonido de su motor radial volvió a poner en escena a uno de los ejemplares más emblemáticos de la aviación histórica.

Una construcción artesanal con reconocimiento nacional

La aeronave fue construida íntegramente en el país por Antonio García y Héctor Puga, dos aficionados a la aviación que iniciaron el proyecto en el año 2008. Tras superar distintas etapas y una interrupción en los trabajos, los emprendedores retomaron la iniciativa en 2019 hasta completar una réplica a escala real totalmente operativa y con capacidad de vuelo.



A diferencia de la motorización del modelo histórico, la versión argentina cuenta con un motor radial Warner Scarab de 145 HP. Su fabricación artesanal y sus cualidades operativas le permitieron participar de diversos encuentros aeronáuticos y recibir el premio Gran Campeón 2025 otorgado por la Experimental Aircraft Association Argentina (EAA).

Patrimonio aeronáutico en el Museo de Morón

El Fokker Dr.I original representó uno de los principales símbolos de la aviación alemana durante la Primera Guerra Mundial. Su diseño con tres alas superpuestas lo convirtió en una nave inconfundible, inmortalizada por las victorias de Manfred von Richthofen y el icónico color rojo de su avión.



Su llegada al Museo Nacional de Aeronáutica enriquece la muestra del predio moronense, dedicado a preservar la historia aérea. Quienes visiten la institución podrán disfrutar de esta máquina especial junto a la exposición permanente que reúne más de 60 aeronaves, entre las que sobresalen modelos como el C-130 Hércules, A-4 Skyhawk, Mirage, Bac Canberra, IA Pulqui, Late 25, Ch-47 Chinook, Bo-105 y Robinson 22.