"Lo de Coco", la historia de la pancheria de Ituzaingó con más de 80 años

En Ratti al 200 se encuentra un rincón gastronómico que custodia recuerdos, sabores de la infancia y encuentros barriales desde hace ocho décadas. Se trata de Tammaro, la histórica panchería rebautizada por todos los vecinos como “Lo de Coco”, un comercio que lleva 80 años en el corazón del distrito.





Fundado en 1946, el establecimiento fue y sigue siendo un punto de reunión para familias y amigos de Ituzaingó, Castelar, San Antonio de Padua y distintas localidades de la Zona Oeste. Por sus mostradores pasaron abuelos, padres e hijos y se espera que el legado continúe.





La vigencia de "Lo de Coco" se debe al compromiso de dos vecinos que se negaron a ver desaparecer parte del patrimonio sentimental de su barrio. Hoy, Cristian y Nicolás son socios y están al frente del negocio desde hace ocho años. Su vínculo con la panchería comenzó mucho antes: ambos frecuentaban el local desde que eran niños. Cuando se enteraron de que estaba por cerrar, se pusieron en contacto directo con las hijas de Coco y compraron el fondo de comercio.

El día que recibieron las llaves para iniciar la nueva etapa ocurrió un hecho sorprendente: se hizo presente Juan, un histórico empleado que había trabajado en el comercio desde los 16 años hasta su jubilación. Fue así que le pidió a los nuevos dueños encargarse de capacitar al nuevo personal para garantizar que las recetas no perdieran su sello de origen.





A pesar de los años, la propuesta de "Lo de Coco" mantiene intactos sus secretos mejor guardados. La mostaza inconfundible de la casa sigue elaborándose exactamente con la misma receta de siempre, y el clásico "pancho cortito" se sirve tal cual lo disfrutaban las primeras generaciones de clientes. Con 80 años a cuestas, Tammaro permanece como un testimonio vivo de que las tradiciones se transmiten de generación en generación.