"Los amantes del arrabal" se preparan para una noche a puro carnaval

Los bombos y los platillos empiezan de a poco a resonar en el corazón de Villa Udaondo. Los integrantes de la murga "Los amantes del arrabal" se encuentran ultimando los detalles para lo que promete ser una jornada inolvidable para todos los vecinos de Ituzaingó y toda la zona oeste.



La cita es este sábado 17 de enero, a partir de las 19:00hs, en la Plaza Del Lazo (ubicada en la calle Del Lazo, entre Las Caronas y 10 de noviembre). En este lugar, bajo el cielo del conurbano, se desplegará un show único que invita a vivir en primera persona la mística del carnaval en el barrio.



La noche no solo contará con los anfitriones, sino que el escenario recibirá a diferentes agrupaciones murgueras invitadas que aportarán su propio estilo y color a esta gran fiesta. Sin embargo, el plato fuerte -en cuanto a lo referido estrictamente a lo musical- llegará de la mano del Grupo Karicia. Los íconos de la movida tropical serán los encargados de hacer bailar a todos los presentes con sus grandes éxitos.





Más allá de lo artístico, el evento también contará con un fuerte componente anclado en lo comunitario. Se instalará una feria de emprendedores con diversos puestos, una iniciativa clave para visibilizar y apoyar el trabajo local.

El carnaval como bandera de identidad





Celebrar el carnaval en Ituzaingó es honrar una historia de larga data. Desde aquellos eventos exclusivos en el Parque Hotel de la década de los '30, pasando por las reuniones familiares en el Club Santa Rosa en los '40, hasta la explosión popular en las calles tras la recuperación de la democracia.



Cabe recordar que los carnavales, declarados patrimonio cultural intangible y feriado nacional desde 2011, son mucho más que un espectáculo. Estos son, en simples palabras, la fuerza y "la voz de la comunidad". Tras el silencio impuesto por la última dictadura cívico-militar -que prohibió estas manifestaciones en la vía pública-, las murgas resurgieron en los '90 con mucha más fuerza.



Hoy, agrupaciones como "Los amantes del arrabal" continúan ese legado. A través de sus canciones, sus bailes y sus críticas, cuentan la realidad de quienes trabajan, quienes estudian y de los propios barrios.