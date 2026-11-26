Los aspirantes a incorporarse a la nueva Policía Municipal de Morón participaron de una jornada educativa de capacitación orientada a la ética pública y los Derechos Humanos. La actividad se desarrolló en el marco del tramo final de la cursada de formación de la futura fuerza local, e incluyó un recorrido y una visita guiada especial por las instalaciones del Espacio Mansión Seré, ubicado en la localidad de Castelar, dentro del partido de Morón.

Formación institucional y Derechos Humanos

El trayecto pedagógico brindado a los futuros efectivos formó parte del esquema integral de preparación dispuesto para la nueva plantilla de la Policía Municipal de Morón. A lo largo del encuentro, los cadetes abordaron los principios fundamentales que rigen el ejercicio ético de la función pública y la responsabilidad social que implica el desempeño del rol policial en el ámbito urbano y preventivo.



Durante la jornada formativa en Castelar, la currícula hizo hincapié en el respeto irrestricto por los Derechos Humanos como eje rector del accionar cotidiano de la fuerza de seguridad. Los aspirantes pudieron analizar herramientas conceptuales y normativas destinadas a orientar el trabajo cotidiano de la institución hacia un modelo de cercanía con la comunidad y estricto apego a las garantías democráticas.

Visita al Espacio Mansión Seré en Castelar

La actividad tuvo como uno de sus ejes centrales el recorrido guiado por el Espacio Mansión Seré, un emplazamiento clave del distrito de Morón. En la jornada pedagógica desarrollada en dicho predio de Castelar, los alumnos recorrieron el lugar y profundizaron los contenidos educativos vinculados a la historia, el derecho y la ética institucional.



La presencia en el Espacio Mansión Seré permitió articular los saberes teóricos en ética pública con el reconocimiento del valor histórico y memoria del sitio en la zona oeste. Este tipo de actividades busca consolidar una perspectiva de perfil profesional respetuoso y transparente entre los futuros agentes que actuarán en las distintas calles del municipio de Morón.

Cierre de la cursada y proyección local

Con este tipo de encuentros en el Espacio Mansión Seré, los aspirantes transitan el tramo final del plan de estudios. Según se detalló, la cursada de formación de la nueva Policía Municipal de Morón concluirá en el próximo periodo, momento en el cual los estudiantes finalizarán formalmente su instrucción para dar paso al egreso y a la posterior puesta en funciones.



De esta manera, la futura fuerza de seguridad distrital ultima los detalles académicos y prácticos para su pronta inserción operativa en la zona oeste.