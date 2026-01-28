Los niños preguntan y el Conicet responde: La nueva propuesta de la ciencia argentina

Esta semana, la ciencia nacional volvió a estar en boca de todos: Investigadores del CONICET lanzaron una serie para niños y niñas titulada "Los niños preguntan...ciencia en el fondo del mar", una propuesta lúdica e informativa con foco en las infancias.





Realizada en conjunto con el proyecto de podcasts para niños y niñas "Cumbre Kids" y el programa VocAr del CONICET que fomenta cultura científica a través de acciones y actividades de divulgación, la serie consta de seis episodios y está dedicada a chicos y chicas de entre 3 y 11 años.





Actualmente, se encuentra disponible el primero de los episodios, en el que científicos y científicas de la Expedición al Cañón Submarino de Mar del Plata responden a las preguntas de los niños y niñas sobre animales, tecnología, geología y las distintas maravillas del fondo del mar.





Con la participación del Dr. Daniel Lauretta, el primer episodio se titula "La Expedición" y fue lanzado el 27 de enero. En el capítulo, el biólogo e investigador da a conocer cómo se realizan las expediciones científicas en aguas profundas y qué secretos esconde una de las zonas menos exploradas del planeta.





Según el cronograma previsto de Cumbre Kids y el CONICET, luego del primer episodio, seguirán los capítulos "Las Ascidias" el próximo 5 de febrero junto a la Dra. Carla de Aranzamendi y "Las Planarias" el 5 de marzo, con la Dra. Cristina Damborenea.





Para acceder a los episodios completos de la serie "Los niños preguntan...ciencia en el fondo del mar" del CONICET y Cumbre Kids es necesario solicitar los mismos a través de las redes sociales del proyecto de podcasts.