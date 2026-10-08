8 de oct. de 2026

Luján lanzó una App para los visitantes por la llegada del Papa León XIV

Juan Esteban Calderón

2 min de lectura

El Municipio de Luján habilitó un portal web con datos sobre alojamientos, campings y estacionamientos de cara a la visita del Papa León XIV el próximo 11 de noviembre.

Luján lanzó una App para los visitantes por la llegada del Papa León XIV
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Ante la inminente llegada del Papa León XIV a la ciudad de Luján el próximo 11 de noviembre, el Municipio de Luján puso a disposición de la comunidad un portal web oficial diseñado para reunir información clave sobre los servicios disponibles para los visitantes de la Zona Oeste y de todo el país. La plataforma ofrece detalles completos respecto de los alojamientos, campings, estacionamientos y otras prestaciones indispensables para planificar la estadía de la multitud de fieles que se concentrará en la zona con motivo de este histórico acontecimiento religioso.

Información centralizada y acceso al portal municipal

El sitio web oficial habilitado para realizar las consultas correspondientes es servicios.lujan.gob.ar. Asimismo, se informó que aquellos usuarios e interesados que ingresen desde el portal tradicional del distrito (lujan.gob.ar) encontrarán allí un botón directo de redireccionamiento que los conducirá de manera sencilla a la plataforma de servicios integrados.

Mediante esta herramienta digital, el distrito busca centralizar la oferta de datos útiles para que quienes planeen viajar a la localidad puedan verificar con anticipación cuáles son las alternativas de hospedaje disponibles, los lugares designados para el acampe, las zonas de estacionamiento habilitadas y los diversos servicios básicos orientados a la contención de los peregrinos durante la jornada.

Planificación urbana y ordenamiento ante un evento masivo

Desde el Municipio de Luján señalaron que el objetivo primordial de la medida es permitir que las millones de personas que ingresarán o pernoctarán en la ciudad con motivo de la histórica visita del Papa León XIV dispongan de información confiable en un solo lugar. De esta forma, las autoridades locales apuntan a favorecer una adecuada planificación previa por parte de cada visitante, lo cual resultará decisivo para el ordenamiento general de la vía pública y de la infraestructura urbana frente a la masiva concurrencia esperada.

La puesta en marcha de este canal informativo busca dar respuesta a la gran cantidad de consultas requeridas por este evento de enorme envergadura para la comuna y la Zona Oeste, garantizando que el aluvión de visitantes pueda organizar de manera coordinada su traslado, permanencia y retiro de la ciudad.

La herramienta ya se encuentra activa para responder a la creciente demanda de datos vinculada con la visita papal y los preparativos municipales correspondientes.

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