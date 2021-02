Palavecino, Martínez y Maidana ya son jugadores de River

La última semana contó con muchas novedades para River en lo que respecta al mercado de pases: sumó a Agustín Palavecino, David Martínez y Jonatan Maidana, que hoy pasó la revisión médica y firmó su contrato, y ahora acelera las gestiones con Gimnasia por José Paradela.

Las llegadas de Agustín Palavecino y David Martínez se produjeron ayer, viernes. Tanto el volante como el defensor, pasaron durante la mañana por el Centro Médico Rossi para someterse a la revisión médica pertinente y en la tarde sellaron sus vínculos con el Millonario.

Fue Deportivo Cali, de donde llega Palavecino, quien informó en un comunicado las condiciones en las que concluyeron la negociación por su traspaso: “se llegó a un acuerdo por la transferencia de los derechos federativos y el 35% de los derechos económicos”, por 1.8 millones de dólares.

En diciembre, si River hace uso de la opción de compra de otro 30% de la ficha de Palavecino por otros 1.8 millones de dólares, el dinero será repartido en partes iguales entre Deportivo Cali (quien conserva su 15%) y Platense.

Cuando llega tu día soñado 🔜⚽️ pic.twitter.com/3efkPMirMI — River Plate (@RiverPlate) February 12, 2021

Luego de someterse a los exámenes médicos, Palavecino manifestó: “Estoy feliz, esperé mucho este momento, se hizo largo y ahora a disfrutarlo. Le dije al presidente de Cali que no me buscaba cualquier club y agradezco que se pusieron de acuerdo”.

En el caso de David Martínez, el zaguero formado en el Millonario que en 2019 partió a préstamo a Defensa y Justicia, quien terminó adquiriendo un porcentaje de su ficha, su regreso a River se produce a préstamo, por un año, sin cargo y sin opción, pero repartiendo dividendos entre ambas instituciones en caso de una futura transferencia.

El otro nombre mencionado por Marcelo Gallardo en conferencia de prensa como “concretado” era el de Jonatan Maidana, pilar en las defensas de los equipos que obtuvieron la Copa Libertadores en 2015 y 2018, quien quedó con el pase en su poder tras finalizar su contrato con el Toluca de México.

El defensor de 35 acordó ayer las condiciones del contrato y hoy, tras pasar la revisión médica en el Centro Rossi, terminó sellando su vuelta a Nuñez, que será por un año.

“Cuando me fui de River sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas”. Maidana, tras pasar la revisión médica.

“Le agradezco a Gallardo porque me abrió las puertas. Él me escuchó desde el principio. Ojalá pueda devolverle eso en cada entrenamiento y cuando me toque jugar”, expresó ante la prensa, a la salida del instituto médico.

Luego agregó: “Cuando me fui de River sabía que iba a ser muy difícil volver, pero el fútbol tiene estas vueltas. Vuelvo a tener una posibilidad acá y estoy muy contento. Le estoy agradecido al cuerpo técnico y a los dirigentes que me dan esta chance nuevamente”.

No estaba en los planes, ni siquiera fue mencionado por Gallardo en la extensa conferencia de prensa que brindó esta semana, pero en las últimas horas surgió el nombre de José Paradela y las negociaciones parecen estar cerca de llegar a buen puerto.

Acorde a lo informado por el medio partidario “La Página Millonaria”, los presidentes de River y Gimnasia (LP), Rodolfo D’onofrio y Gabriel Pellegrino, compartieron anoche una cena en un restaurante “de la Ciudad de Buenos Aires”.

En el mencionado encuentro, D’onofrio y Pellegrino habrían llegado a un principio de acuerdo para la transferencia del mediocampista: compra del 50% del 80% que posee Gimnasia, “en una suma que rondaría los 1.7 millones de dólares”. Además, River aprovecharía la operación para saldar cuentas pendientes por el pase de Nacho Fernández.

Lo concreto es que Paradela fue citado por Leandro Martini y Mariano Messera, la dupla a cargo de Gimnasia, para el primer compromiso del Lobo en la Copa de la Liga Profesional, ante Boca, mañana a las 19:20.

Cuando Gimnasia presente la planilla para el encuentro se sabrá cómo concluyeron las negociaciones por Paradela, ya que si firma la misma no podrá ser transferido.

Mañana a las 21:30, River debutará en la presente Copa de la Liga, visitando a Estudiantes en UNO. Entre los convocados aparecen Matías Suárez -en duda, ya que salió por una molestia ante DEPRO- y Nicolás De La Cruz, ausente en dicho compromiso, también por una molestia.

En tanto que Nacho Fernández, recuperándose de una intervención quirúrgica y por quién River negocia con Atlético Mineiro, y Gonzalo Montiel, con una sobrecarga muscular en uno de sus gemelos, no fueron citados para el estreno en el torneo doméstico.