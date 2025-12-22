Marcha por el bombero atropellado en Morón: investigan si el conductor corría una picada

Familiares y amigos de Matías Di Paolo marcharán mañana en Villa Bosch para exigir justicia, impulsados por la hipótesis de que el choque fatal fue consecuencia de una "picada". La protesta busca visibilizar el reclamo contra el conductor detenido y presionar para que se identifique a una camioneta Amarok, señalada por testigos como el segundo vehículo que participaba de las maniobras temerarias en la Ruta 201.



Allegados a Matías Di Paolo convocaron a una manifestación para mañana, martes 23 de diciembre, a las 19 horas. La concentración será en la intersección de Santos Vega y Del Kaiser, en Villa Bosch, bajo el reclamo de justicia contra lo que denuncian como "dos asesinos al volante".



Si bien el único detenido hasta el momento es César Cervantes (54), conductor del VW Vento que embistió a los bomberos, la investigación busca la participación de un segundo vehículo.



La Fiscalía N°7 de Morón, a cargo de Matías Rappazzo, trabaja sobre el testimonio de una persona que asegura haber visto al Vento realizando maniobras temerarias a alta velocidad, circulando en zigzag junto a una camioneta Volkswagen Amarok.



Según esta declaración, el Vento habría intentado sobrepasar a la camioneta por la derecha, momento en el que Cervantes perdió el control y terminó impactando contra el grupo de bomberos en el cruce de Avenida Márquez y Ruta 201, en El Palomar.



Mientras los fiscales continúan tomando declaraciones para certificar esta mecánica del hecho, Cervantes permanece imputado por homicidio simple con dolo eventual, lesiones gravísimas y lesiones graves.



El pasado miércoles 17 de diciembre, una extensa caravana de autobombas y vehículos particulares acompañó los restos del subayudante Matías Di Paolo en su despedida final. El homenaje convocó a cientos de vecinos y colegas que se movilizaron para dar el último adiós al "héroe caído".

El estado de salud de los sobrevivientes

El siniestro dejó secuelas graves en los otros tres efectivos atropellados:

Micaela Quipildor: La bombera y pareja de Di Paolo sufrió politraumatismos y la amputación de una pierna. Continúa internada en el Hospital Bocalandro.

La bombera y pareja de Di Paolo sufrió politraumatismos y la amputación de una pierna. Continúa internada en el Hospital Bocalandro. Milagros Xiomara Barrionuevo: Sufrió la amputación de su pierna izquierda y politraumatismos. Se encuentra internada en el Sanatorio Güemes de Capital Federal.

Sufrió la amputación de su pierna izquierda y politraumatismos. Se encuentra internada en el Sanatorio Güemes de Capital Federal. Mateo Henri: Permanece en el mismo sanatorio que Barrionuevo, recuperándose de fracturas en ambos fémures, aunque sin compromiso vascular.

Pese al duelo, los bomberos mantienen la visita de Papá Noel

En medio de la conmoción por la tragedia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero emitió un comunicado institucional confirmando que, tras una "reflexión interna", decidieron sostener las actividades programadas para la Navidad. "Entendemos la importancia de sostener estos espacios para la comunidad y, en especial, para los niños y las niñas, quienes esperan este encuentro con ilusión", expresaron desde la institución.



Las recorridas continuarán su cronograma durante esta semana. Mañana martes 23, a partir de las 17:00, Papá Noel visitará la zona del Destacamento N°4 de Sáenz Peña. En tanto, el miércoles 24 de diciembre la actividad se desdoblará: desde las 16:30 en el Destacamento N°1 de El Palomar y a partir de las 17:30 en el Destacamento N°3 de Loma Hermosa.