Más de 100 intendentes reclamaron obras frente al Ministerio de Economía

Una nutrida delegación de jefes comunales, se concentró frente al Ministerio de Economía en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central fue la entrega de un documento dirigido al ministro de economía Luis Caputo, quien no pudo recibirlos por encontrarse participando en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).



La movilización surge como respuesta a la paralización de las transferencias nacionales y la suspensión de obras de infraestructura clave. Entre los presentes se encontraban Mariel Fernández, de Moreno; Andrés Watson, de Florencio Varela; Fernando Moreira, de San Martín; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Fabián Cagliardi, de Berisso, entre otros. También Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. el intendente de Ituzaingó Pablo Descalzo.

Cifras que alertan a los municipios

El punto de mayor tensión radica en los recursos derivados del impuesto a los combustibles líquidos. Según el documento presentado, la suma retenida por el Gobierno nacional asciende actualmente a $6,1 billones de pesos. Los intendentes sostienen que este monto debe ser coparticipado para financiar infraestructura básica en todo el país.



"El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes más de 150, intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. "Exigimos al Gobierno Nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad. Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras", dijo Katopodis, en una rueda de prensa en la vereda del ministerio de Economía.



Además de la coparticipación, los municipios enfrentan una caída real en la recaudación, lo que pone en riesgo obligaciones financieras inmediatas. Según datos de la FAM, la retracción económica compromete seriamente el pago de los próximos aguinaldos en diversas jurisdicciones si no se normalizan los giros.

Antecedentes y crisis de gestión

Esta protesta marca un hito, siendo la primera vez en más de dos años que los intendentes deciden "saltar" la instancia de los gobernadores para elevar su queja directamente a la Casa Rosada. El conflicto tiene sus raíces en la política de ajuste implementada desde fines de 2023, que incluyó la virtual paralización de la obra pública nacional y el recorte de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



"Desde noviembre de 2023 a abril de 2026, la nafta aumentó un 542,7%, mientras que la inflación fue de un 292% y los salarios del sector privado registraron un 288% de incremento. El precio de los combustibles se incrementó un 24% en lo que va del año y se prevé que a partir del 1° de mayo vuelva a subir. Hay caída de la recaudación pero los impuestos siguen en alza".



Hacia el final de la jornada, los representantes municipales dejaron constancia formal de su reclamo en la mesa de entradas del Ministerio, advirtiendo que la falta de respuestas agravará la crisis social en los territorios.