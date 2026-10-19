Más de 20 mil personas conmemoraron el día de la lealtad en La Matanza
Diario La Ciudad
Desde La Matanza, decimos que hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”.
Ante más de 20 mil presentes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, encabezaron el festejo del día de la lealtad.
Durante el acto, Fernando Espinoza reafirmó las banderas históricas de Perón y Evita, convocó a la unidad y a construir un peronismo que represente a las nuevas generaciones, y expresó: “El pueblo de La Matanza salió a la calle a recibir a nuestro querido gobernador Axel en este nuevo Día de la Lealtad”. Y resaltó: “Una marea de jóvenes, trabajadores, docentes, representantes de clubes de barrio, entidades de bien público y jubilados; toda la comunidad salió a festejar este 17 de octubre”.
“Hay que cambiar el rumbo económico y social. “Hoy se sintió muy fuerte que la gente no da más y que nuestro pueblo dice: basta con este gobierno desastroso de Milei”, afirmó Fernando Espinoza
“Está renaciendo un nuevo peronismo para volver a los principios y a las fuentes del peronismo y adaptarse a los sueños de las nuevas generaciones, de las y los jóvenes de hoy. Y eso es lo que estamos interpretando”, subrayó Fernando Espinoza.
En ese marco, Axel Kicillof señaló: “Estoy muy agradecido con Fernando y con Verónica, porque acá, en La Matanza, Capital Nacional del Peronismo, hay un pueblo que da la batalla, que da la lucha, que lo hace con optimismo, con alegría y que no lo han vencido. En La Matanza se late tanto la crisis, con lo dura que es, como por dónde viene la salida, y por eso tenía que ser acá el 17 de octubre. Fue un acto y una fiesta, pero también el comienzo de un camino que va a terminar en una victoria”, añadió el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Por su parte, Verónica Magario sostuvo: “Hace 81 años, hombres y mujeres realizaron aquella gesta histórica porque fue Perón quien supo interpretar sus necesidades y ampliar sus derechos”. “Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, indicó.
En un momento de su discurso, Fernando Espinoza, resaltó: “Enviamos toda nuestra fuerza para nuestra querida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es inocente, está injustamente presa, porque siempre se enfrentó a los grupos concentrados del poder económico de este país y defendió los intereses del pueblo y de las mayorías populares”
“El peronismo va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral, donde abracemos a los radicales nacionalistas, a los socialistas nacionales, a los vecinalistas y a los apolíticos que todavía no se dieron cuenta. Les abrimos los brazos, los llamamos a todos: empresarios, comerciantes, productores rurales y responsables de las economías regionales. Vamos a terminar con el más desastroso gobierno que tuvo la Argentina”, continuó Fernando Espinoza, y agregó: “Desde La Matanza, decimos que hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”.
“Este 17 de octubre tiene que ser la línea de largada de lo que va a pasar el año que viene. Vamos a generar un presidente que escuche, que defienda los intereses de las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública”, y concluyó, Fernando Espinoza: “Un nuevo presidente con un nuevo peronismo, que está renaciendo a la faz de la tierra y que le va a devolver a todas las argentinas y argentinos una patria grande y un pueblo feliz. Y creo firmemente que ese nuevo presidente está hoy acá, en nuestra tierra santa peronista, La Matanza (Axel Kicillof)”.