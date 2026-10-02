Más de 4.500 secundarios participaron de la ExpoUNM 2026 en Moreno

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) abrió las puertas de su campus para celebrar una nueva edición de la ExpoUNM. La jornada, realizada este jueves 1° de octubre en la sede del partido de Moreno, convocó a más de 4.500 estudiantes de escuelas secundarias públicas y privadas de la región, docentes, autoridades de instituciones locales y vecinos interesados en conocer la oferta académica de la institución.



Desde las 9:30 y durante toda la jornada, las y los jóvenes recorrieron el campus ubicado en la avenida Bartolomé Mitre 1891. Allí participaron de las propuestas organizadas por las distintas carreras y áreas de la universidad. Los Departamentos Académicos y las Coordinaciones ofrecieron exposiciones y charlas informativas dirigidas a acompañar a los futuros ingresantes en su orientación vocacional. La propuesta incluyó también muestras de maquetas y láminas, experiencias tecnológicas, laboratorio, radio abierta, juegos y dinámicas interactivas.

Presentación de programas y oferta educativa regional

En la jornada se presentaron todas las áreas operativas de la UNM, las cuales difundieron sus líneas de acción. Quienes asistieron pudieron recibir asesoramiento sobre programas de Relaciones Internacionales, Género, Investigación, Bienestar Estudiantil, Deportes, Vinculación Tecnológica, Biblioteca, el Instituto Tecnológico, la editorial UNM Editora y los diversos centros de investigación.



Además, otras casas de educación superior e institutos de la zona contaron con stands informativos. Estuvieron presentes la Universidad del Salvador, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional del Delta. También participaron el Instituto Superior de Formación Docente Néstor Kirchner, el Instituto Superior de Formación Docente N.° 111 Dr. Mariano Moreno, el Instituto Superior de Formación Técnica N.° 179 y el Instituto Agustina Bermejo.



Inscripción abierta para el ciclo lectivo 2027

En forma paralela al evento, la UNM habilitó el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2027. La convocatoria se desarrollará en distintas etapas según la carrera elegida. Toda la información sobre requisitos e inscripciones se encuentra disponible en la web oficial www.unm.edu.ar/inscripcion2027/.