Masacre del Pabellón Séptimo: El Indio Solari se pronunció por el caso y reclamó justicia

Este jueves 11 de diciembre se conocerá la decisión del Tribunal Oral Federal N°5 de CABA respecto del juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo, el asesinato de 65 reclusos que se produjo en marzo de 1978, a raíz de una represión del Servicio Penitenciario Federal en la Cárcel de Devoto.





A 47 años del hecho, los sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas están más cerca de conseguir justicia, un pedido del que forma parte el Indio Solari, quien mantuvo un vínculo personal con una de las víctimas, Luis María Canosa.

Algunas fotografías de la Masacre del Pabellón Séptimo en la Cárcel de Devoto.

El cantante envió un audio a la abogada de la querella y responsable de dar visibilidad al caso, Claudia Cesaroni, en donde expresó su deseo de que los responsables sean condenados y reconoce la valentía de quienes luchan por justicia.





Además, Solari manifestó su apoyo a la lucha de Cesaroni y renovó el pedido de justicia por la Masacre del Pabellón Séptimo: “Te aprecio mucho, te respeto, y espero que todo salga bien para que haya justicia real”, sentenció.





El Indio Solari y su fuerte vínculo con la justicia por la Masacre

No es la primera vez que el Indio Solari usa su voz para exigir justicia por lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en la Cárcel de Devoto. A través de su música, el cantante argentino denunció el asesinato de las personas privadas de su libertad e incluso recordó a su amigo, víctima de la represión.





La canción “Pabellón Séptimo”, incluida en el primer disco solista de Solari, está basada en el testimonio de Horacio Santantonin, un sobreviviente de la Masacre. El tema del Indio Solari ha funcionado como un documento simbólico que recuerda la tragedia.





Asimismo, el cantante rindió homenaje a su amigo Luis María Canosa en el tema "Toxi Taxi”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Un sueño con Luis María / muerto cuando me decía…”, reza uno de sus versos.





El juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo tiene programadas las últimas audiencias los días 10 y 11 de diciembre. La fiscalía pidió penas de entre 22 y 25 años para los tres ex-agentes penitenciarios imputados. Por su parte, la querella y los familiares de las víctimas reclaman, además, medidas de reparación simbólica e histórica.





Tanto las audiencias como el veredicto final podrán seguirse en vivo a través de los canales de YouTube de La Retaguardia o de manera presencial en Comodoro Py.