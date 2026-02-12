Merlo: Daniel Agostini y Grupo Play se presentarán en la Feria del Encuentro Cultural

El fin de semana de carnaval se vive fuerte en el conurbano y Merlo es uno de los distritos que no se queda atrás en este sentido. El gobierno local confirmó una nueva edición de la clásica "Feria del Encuentro Cultural", en esta ocasión para celebrar el carnaval con una propuesta artística realmente variada.



El evento, que se ha consolidado como uno de los espacios de esparcimiento familiar más importantes de la región, se llevará a cabo desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero. El mismo se desarrollará en el predio conocido como la Cancha de los Patos, ubicada en la intersección de las calles Treinta y Tres y España, con entrada libre y gratuita.





Si bien el evento contará con distintas propuestas, el fuerte del mismo serán los cierres musicales. Estos están pensados para poner a bailar a todos los presentes y para ello, la organización ha informado detalladamente los días y horarios en los que se presentarán los artistas invitados:





Grupo Play: la banda de cumbia pop tendrá su momento sobre el escenario el lunes 16 de febrero, a partir de las 21:00hs.

la banda de cumbia pop tendrá su momento sobre el escenario el lunes 16 de febrero, a partir de las 21:00hs. Daniel Agostini: El ícono de la movida tropical será el encargado de cerrar la celebración a lo grande el martes 17 de febrero, a partir de las 20:00hs.





Además de la música, el evento contará con la presencia estelar de una vecina de la zona que saltó a la fama: se trata de Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, quien estará visitando la feria para compartir el momento con todos los presentes.

La feria como punto de encuentro y motor de la economía local





"Te esperamos para disfrutar de un maravilloso espacio donde vas a encontrar de todo: murgas, batucadas, bandas locales, artesanías, productos locales, música, clases de zuma y la mejor gastronomía", invitaron desde el Municipio de Merlo.



Es necesario señalar que la Feria del Encuentro Cultural no es solo música. Esta misma es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Municipio de Merlo y cuenta con el respaldo de la Unión Industrial del distrito, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y darles visibilidad a los emprendedores locales.