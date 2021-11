Merlo obtuvo 18 medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses

Finalizados los juegos Bonaerenses en su edición N°30, la delegación merlense compuesta por unos 150 a chicos y chicas dedicados a diferentes disciplinas, regresaron a sus casas después de 4 días de competencia.

En el medallero, Merlo quedo en el puesto 23, con 5 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce, llegando a un total de 18 para el municipio. Además de los premios, cada chico convocado a estos juegos se llevo una gran experiencia y una gran diversión en un viaje con sus compañeros y la oportunidad de representar al partido de Merlo.

“Ganar la medalla de bronce y estar en el 3er puesto es algo bueno. Fue muy divertido. Les agradezco a mis compañeras y compañeros, que siempre me apoyan en todo. Y a mi mamá que está siempre conmigo” declaraba una de las chicas del futbol tenis femenino Sub-18.

Angie Campos fue la primera ganadora de una medalla para Merlo “Es una alegría enorme, no me lo esperaba y estoy muy feliz. Agradezco por todo el apoyo” comentaba la solista vocal. Y el primer ganador de una medalla de oro fue Mauricio Pogonza “LOGAN”, donde sostuvo en redes sociales “empecé este viaje no conociendo a nadie y me vuelvo con más de un amigo y con gente para recordar”