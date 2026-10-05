Milei y Kicillof suman adhesiones en septiembre pero mantienen pisos de voto seguro menores al 30%

Un nuevo relevamiento de opinión pública reveló el panorama político y económico actual, signado por un clima de pesimismo e incertidumbre social. A partir del Monitor de Opinión Pública elaborado por Zentrix Consultora durante septiembre, tanto el presidente Javier Milei como el gobernador Axel Kicillof mejoraron sus niveles de adhesión, aunque ninguno logra superar la barrera del 30% de voto seguro.



El informe indica que el 57,4% de los encuestados se declara pesimista sobre el futuro de la Argentina, ubicando a los ingresos salariales y la incertidumbre económica como sus mayores preocupaciones.

La evaluación de la economía y la brecha con los datos oficiales

El estudio de Zentrix Consultora detalla que el 39,3% evalúa de forma negativa su situación económica personal, pero un 61,5% califica mal la del país. Entre las principales inquietudes figuran los ingresos y salarios (50,1%) y la incertidumbre económica (49,8%), seguidas por el desempleo (40,9%), la corrupción (39,6%) y las tarifas de servicios públicos (35,2%). En contraste, la inflación se ubicó en el último lugar entre diez temáticas analizadas, registrando apenas un 12,7%.



A su vez, un 67,1% sostiene que los datos de inflación publicados por el INDEC no reflejan lo que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 81,8% afirma que su salario no le gana a los incrementos de precios. En la clase baja, la situación es crítica: los ingresos del 59,6% no alcanzan más allá del día 15 del mes, y los del 83,3% se agotan al llegar al día 20.

Números de Milei, Kicillof y los dirigentes de la escena nacional

En el ámbito político, la aprobación de la gestión del presidente Javier Milei alcanzó el 35,2% en septiembre, mientras que la desaprobación subió al 56,8%. Su imagen positiva trepó al 34,9% y la negativa al 58,5%. El respaldo hacia Javier Milei encuentra mayor firmeza en la clase alta (58,8%) y entre jóvenes de 18 a 39 años (42,5% de aprobación).





Por su parte, el gobernador Axel Kicillof llegó al 38,2% de imagen positiva y a un 53,6% de negativa. Axel Kicillof registra sus porcentajes más altos de imagen positiva en la clase baja (49,3%), entre mujeres (45,1%) y en mayores de 60 años (40%).

Pisos electorales, techos y proyecciones hacia 2027

En relación con la intención de voto, Javier Milei encabeza el voto seguro con un 28,3% y acumula un voto potencial del 37,3%. Por su parte, Axel Kicillof registra un 27,1% de voto seguro pero alcanza un potencial del 47,8%, al sumar un 20,7% de votantes que expresan que podrían elegirlo.

