Misticismo y buena birra: la propuesta esotérica que llega a Ituzaingó este fin de semana

El corredor gastronómico de Ituzaingó no deja de sorprender. Lejos de quedarse en la clásica oferta de hamburguesas y pintas, los espacios locales buscan constantemente transformarse en escenarios de experiencias disruptivas. Este fin de semana, la propuesta combina el plano terrenal con el esotérico en una noche que promete encender la curiosidad de los vecinos.





Este sábado 6 de junio, el reconocido bar BeerCo (un habitué de la movida nocturna del distrito) se vestirá de misterio para recibir a Puentes Mágicos by Julie. La consigna es simple pero potente: una noche para disfrutar, preguntar y descubrir qué tienen para decir los arcanos, mientras se disfruta de una excelente propuesta gastronómica.





En el último tiempo, la tendencia de maridar la gastronomía con actividades lúdicas o espirituales creció a pasos agigantados en el Conurbano Oeste. Los consumidores ya no solo buscan salir a comer; buscan una anécdota, un momento de conexión. En este contexto, la llegada del tarot a las mesas de Ituzaingó aparece como un imán tanto para los creyentes de las ciencias ocultas como para los escépticos curiosos.

La propuesta de BeerCo y Puentes Mágicos está pensada como una experiencia integral. Quienes asistan no solo se sentarán a cenar, sino que tendrán acceso a un espacio íntimo de introspección y guía espiritual.





Para garantizar la comodidad y la privacidad que requiere una lectura de cartas, el evento se manejará exclusivamente bajo un sistema de reservas previas. El valor de la tarjeta por persona es de $40.000 e incluye un combo cerrado para disfrutar de la noche sin preocupaciones: lectura de tarot personalizada, una Cheese burger y una bebida.





Como suele ocurrir con estos eventos boutique y de formato personalizado, los cupos son estrictamente limitados. Aquellos vecinos que quieran asegurar su mesa y su lectura deberán contactarse lo antes posible enviando un mensaje directo (DM) a las redes sociales oficiales del lugar.





Si estás buscando un plan distinto para cortar la rutina del sábado, conectar con tu lado místico y apoyar a la gastronomía local, la cita ya está pactada en el corazón de Ituzaingó. Las cartas ya están echadas; ahora solo falta que hagas tu reserva.