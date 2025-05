"Mítica": La nueva exposición interactiva de Juan Kancepolski se exhibirá en el Congreso de la Nación

"La pintura de Kancepolski lo que tiene de especial es que podés descubrir cientos de cuadros cada vez que vuelvas a mirar esa pintura que pensás que ya la viste. Tiene una cantidad de elementos, movimientos y colores tan enorme que te permite encontrar un montón de figuras que están casi escondidas y tener una forma de encontrarte con un cuadro que es única en la pintura. Se propone que la pintura sea un juego visual", comenta Nora Kancepolski respecto de "Mítica", la nueva muestra del artista Juan Kancepolski que tendrá lugar en el Congreso de la Nación desde el 14 de mayo hasta el 6 de junio, con una inauguración oficial el lunes 19 de mayo.





Se trata de una exposición que abarcará los tres pisos del anexo A del Congreso y que incluye quince cuadros y murales de 4 a 10 metros de altura, ofreciendo a los y las visitantes una inmersión única en el arte del aclamado maestro de la pintura argentina.





La muestra está enmarcada en la celebración de los 94 años del natalicio de Juan Kancepolski, quien fue vecino moronense durante un tiempo con su compañera de vida y también artista, Fanny Diamant. Juntos eligieron a Morón como el espacio para comenzar sus proyectos tanto artísticos como personales.





Esta nueva exposición de las obras de Kancepolski cuenta con curaduría del prestigioso académico brasilero, Jesualdo Correia, quien además supo ser amigo del artista. Al respecto, Nora Kancepolski, quien está a cargo del montaje y co-curaduría de 'Mítica', expresó:





"La amistad de Jesualdo Correia con Juan Kancepolski inició en el año 1992 cuando Juan fue invitado a exponer por la Cancillería Argentina en el Consulado Argentino en Río de Janeiro. En ese momento, realizó dos muestras y tuvo mucha difusión y comentarios muy importantes. Cuando Correia conoció el trabajo de Kancepolski se interesó muchísimo y surgió además un vínculo muy especial entre dos personas que tienen un nivel de compromiso increíble con las artes, la literatura, la pintura y la música."





La decisión de realizar una muestra de semejante magnitud en el Congreso de la Nación no es algo que ocurra todos los días ni con todos los artistas, lo que demuestra la relevancia del legado de Juan Kancepolski y sus obras, atravesadas por la luminosidad, los cromatismos, la inmersión de los sentidos y los enigmas de la naturaleza humana. "Esta exposición es especial porque, en general, se usa un solo nivel para cada artista. Son tres niveles muy amplios que permiten la inclusión de paneles de hasta 10 metros, algo que no es común: No hay muchos lugares en donde se puedan exponer cuadros tan grandes", reconoció Nora Kancepolski.





Una invitación a detener el mundo

La muestra de Juan Kancepolski que se realizará desde el miércoles 14 de mayo hasta el martes 6 de junio en el Congreso propone abordar a la pintura como un juego visual, una actividad que invita a concentrarse y conectar con el ejercicio de agudizar la mirada y disfrutar del arte, poniendo en el centro de la escena la reflexión acerca de la presencia de los mitos en la cotidianeidad contemporánea.





"Esta exposición tiene como nombre 'Mítica' porque toma un concepto del crítico y teórico de Estética Comparada, Jesualdo Correia, sobre el abordaje de los mitos en el arte de Kancepolski. Es una selección, en curaduría con él, de algunos de los cuadros que incluyen representaciones míticas en sus telas como parte de todo el universo del lenguaje de Kancepolski. La idea es retomar la presencia de los mitos universales para repensarlos desde otro lugar y cómo están presentes en nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta", detalló Nora Kancepolski a La Ciudad.

Las obras del artista argentino, Juan Kancepolski, se exhibirán en los tres pisos del anexo A del Congreso de la Nación en celebración por los 94 años del natalicio del pintor. En la imagen "Pájaro de fuego".

Por otra parte, para garantizar una experiencia única para los y las visitantes de "Mítica", el recorrido de las obras contará con la voz del periodista Víctor Hugo Morales, quien invita a ver y sentir el arte de otra manera. "La participación de Víctor Hugo es una perlita, algo espectacular y único que no se dio en la pintura hasta ahora. Queremos que las personas que vengan a mirar la obra puedan sumergirse, a través de un QR, en las palabras de Víctor Hugo y hacer un recorrido más inmersivo e interactivo", agregó Kancepolski.





La muestra "Mítica" de Juan Kancepolski puede visitarse desde el 14 de mayo hasta el 6 de junio en el anexo A del Congreso de la Nación (Rivadavia 1841). La entrada es libre y gratuita y el ingreso es de 8 a 20 horas.