Una Selección Argentina campeona del mundo realizará una práctica abierta en Ituzaingó

El oeste se prepara para un hito deportivo sin precedentes. Las "Kamikazes", referentes absolutas del beach handball internacional, aterrizan en la Ciudad Deportiva de Ituzaingó para compartir una tarde inolvidable con los vecinos. Un evento que une la gloria mundialista con la identidad de nuestro barrio.





El próximo viernes 1 de mayo, aprovechando el feriado por el Día del Trabajador, Ituzaingó no solo será el epicentro del descanso, sino también del deporte de élite. De 15 a 17 hs, la Ciudad Deportiva de Ituzaingó (Blas Parera 1251) abrirá sus puertas para recibir a la Selección Argentina femenina de beach handball, popularmente conocidas como las "Kamikazes".





Para los desprevenidos, hablar de las Kamikazes es hablar de la élite del deporte nacional. Este combinado representa a la Argentina en las competiciones más exigentes del mundo y ha sabido construir un camino de éxito basado en el esfuerzo y una mística inquebrantable.

Su historia con la gloria no es nueva. El gran salto al reconocimiento masivo ocurrió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, donde se colgaron la medalla de oro tras una final vibrante contra Croacia. Poco después, en 2019, ratificaron su dominio regional al consagrarse campeonas en los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario, logrando una hazaña histórica: vencer por primera vez a la potencia mundial, Brasil, en una definición por shoot-outs.





La llegada de la selección a nuestro municipio no es casualidad. El equipo nacional viene de tocar el cielo con las manos recientemente. En 2025, las Kamikazes se consagraron campeonas en los Juegos Mundiales de Chengdu, tras derrotar a Alemania en una final épica que las posicionó, una vez más, en lo más alto del podio global.





La práctica abierta en la calle Blas Parera permitirá que chicos, chicas y familias enteras puedan ver de cerca cómo entrena un equipo de nivel olímpico. La propuesta no solo busca fomentar el deporte en la zona oeste, sino también permitir que la comunidad interactúe con estas atletas que son ejemplo de disciplina y talento.





Para Ituzaingó, contar con la presencia de un seleccionado nacional en su Ciudad Deportiva es un orgullo que refuerza la agenda cultural y deportiva del distrito. Se espera una gran convocatoria, por lo que se recomienda a los vecinos acercarse temprano para disfrutar de este entrenamiento que, más que una práctica, será una verdadera fiesta del deporte argentino.