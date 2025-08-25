Mito Calandria, figura ituzainguense en "Representar Hip-Hop"

Es una realidad que la cultura urbana y el hip-hop se han establecido en nuestro país como parte de un movimiento que abraza a grandes y chicos. Desde las competencias autogestionadas en las diferentes plazas hasta las competencias mainstream (FMS, Red Bull Batalla, etc.), todas estas comparten algo en común y es que lograron convertirse en un punto de encuentro de pibes y pibas que generan pertenencia e identidad.



Es así como los jóvenes -y algunos ya no tan jóvenes, pero con el mismo ánimo y ganas de avanzar en este mundo- instalaron con mucho trabajo y dedicación el hip-hop y el freestyle en cada patio de escuela, plaza, esquina o espacio público que sirva como escenario para la creatividad, la agilidad mental y el talento. En estos puntos de encuentro fueron surgiendo figuras de la talla de Duki, Wos, Neo Pistea y Trueno, entre tantos otros; en Ituzaingó el que emergió con fuerza Mito Calandria.



Este empezó su camino, como lo ha hecho la inmensa mayoría, en plazas de Castelar e Ituzaingó. Fue así como, luego de sumar experiencia y práctica, decidió apostar por más e inscribirse a diferentes competencias en donde fue buscando y encontrando su propio estilo a la hora de rimar. Fue así como en abril de 2023, tras una deslumbrante temporada, pasó la instancia de playoffs y consiguió el ascenso a la FMS-Argentina en donde ganó visibilidad y aun más experiencia.



Luego de una excelente temporada, demostrando su gran nivel, sorprendió con la noticia de no formar parte de la FMS-Argentina para dedicarse al crecimiento como un artista integral. En dicha línea, Mito lanzó "Etapas". Se trata de su segundo clip musical, presentado en diciembre de 2024, ya que el primero es "Impronta" (2022).

Mito, Dac y Camilo Grippo, los ganadores en el inicio de una nueva temporada de "Representar Hip-Hop"





Este último sábado 23 de agosto, el artista oriundo de Ituzaingó volvió a pisar un escenario -esta vez en el marco de la primera jornada de "Representar Hip-Hop"- para demostrar todo su talento. En esa oportunidad no lo hizo solo ya que compartió equipo con Dac y Camilo Grippo, compañeros con una respetable trayectoria en el circuito de freestyle argentino.

Este grupo, conformado específicamente para el inicio de la tercera temporada de "Representar Hip-Hop" superó, en una final bastante peleada, al grupo rival integrado por Tobi, Blassnyu y Snake. "Campeones con el dream team", celebró luego Mito Calandria en sus redes sociales.



Es importante recordar que esta competencia se viene realizando desde hace ya un tiempo en el ex Centro Cultural Kirchner (hoy Palacio Libertad). Dicho evento es "el certamen de ingenio y creatividad, a través de la rima improvisada que reúne y convoca a los mejores freestylers de toda Argentina", dicho en palabras de Ale Pluz -más conocido como Pluzito- quien es su fundador e impulsor.