Moria Casán en Ituzaingó: La diva argentina participará de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas

Este sábado 23 de agosto a las 16:30, Moria Casán llega a Ituzaingó para participar de la primera edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC), una iniciativa dedicada a promover la cultura y el desarrollo artístico local.





La propuesta es un proyecto del Municipio de Ituzaingó articulado con el Consejo Federal de Inversiones, creado para impulsar el sector cultural de la región. Durante el evento, que tendrá lugar el 23 y el 24 de agosto en la Plaza 20 de febrero (Soler y Zufriategui) y el Centro Cultural Ituzaingó (Mansilla y Soler), los vecinos y las vecinas podrán disfrutar de shows en vivo, charlas, desfiles, exposiciones y una feria de emprendedores culturales.





En el marco del ciclo de charlas y disertaciones con personalidades destacadas, Moria "La One" se presentará en la Plaza 20 de febrero durante la inauguración de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) con un encuentro titulado "¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura popular?".





"Es un nuevo evento en donde hay un mix de arte, diseño, música, moda, gastronomía y cultura que se mezclan y se potencian. Nos queremos divertir y esto es algo que se enaltece", agregó Casán en su invitación formal a la FRICC realizada a través de sus redes sociales.





La cita para formar parte de la charla dictada por Moria Casán es este sábado 23 de agosto a las 16:30 en la inauguración de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) que se realizará en la Plaza 20 de febrero (Soler y Zufriategui).