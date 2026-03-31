Pascuas Solidarias: La organización "Calles Solidarias" continúa recibiendo donaciones para la festividad

Hasta el jueves 2 de abril, la organización moronense "Calles Solidarias" estará llevando adelante su campaña solidaria de Pascuas para festejar con grandes y chicos este año.





La asociación solidaria lleva ya más de diez años de trayectoria en el oeste asistiendo a personas en situación de calle que se nuclean en la Plaza La Roche de Morón para recibir no sólo un plato de comida, sino un momento grato para compartir con voluntarios y voluntarias que escuchan las historias de vida de cada uno/a y se proponen mejorar su calidad de vida.





Desde sus inicios hasta la actualidad, Calles Solidarias se dedicó a realizar almuerzos, meriendas y cenas para cientos de personas en situación de vulnerabilidad. Además, gestionó la recepción de donaciones de ropa para las distintas estaciones del año y organizó festivales para los más chicos y chicas.





En esta ocasión, la organización del oeste se encuentra realizando una campaña solidaria junto a emprendedores, en donde al comprar un huevo de pascua a un emprendimiento local, estás donando uno igual para las personas en situación de vulnerabilidad que asisten desde Calles Solidarias.

Según informaron desde la asociación, los huevos de pascua son número 5 y es posible elegir entre los sabores disponibles. Los comprados se entregarán durante este fin de semana y, aquellos que fueron donados, serán entregados en la recorrida de Calles Solidarias de este domingo.





Por otro lado, la organización moronense se encuentra recibiendo en sus puntos de recepción habituales donaciones de cosas dulces para regalar a los más chicos este fin de semana. Dentro de los elementos que se pueden obsequiar a Calles Solidarias, se destacan huevitos de pascuas, chupetines y conejos de chocolate.





Quienes deseen colaborar con las Pascuas 2026 de Calles Solidarias, puede acercar las donaciones a cualquiera de los puntos de recepción, ubicados en distintas partes de Morón, Haedo, Villa Luzuriaga y Castelar.





