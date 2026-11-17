El Municipio de Morón abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027 de sus Centros Municipales de Formación Profesional. Se trata de una oferta de más de 70 cursos gratuitos orientados a la formación laboral, oficios y desarrollo de emprendimientos. Las capacitaciones están destinadas a vecinos mayores de 16 años y se distribuyen en tres sedes del distrito.

Inscripción en el CFP N°1 Ricardo Rojas de Haedo

El Centro Municipal de Formación Profesional N°1 Ricardo Rojas (Segunda Rivadavia 15866, Haedo) recibe inscripciones entre el lunes 16 y el miércoles 18 de noviembre, con días y horarios específicos según cada capacitación.



En el turno mañana (8 a 11:30), el lunes 16 la inscripción es para Operario hortícola o injertador (anual), Jardinería (anual) y Diseño proyectual asistido por computadora nivel 1 (cuatrimestral, requiere ciclo básico de EET o prueba de nivel). El martes 17 corresponde a Maquillador profesional (anual), Manicuría (cuatrimestral) y Operador de PC (cuatrimestral). El miércoles 18 se anotan Auxiliar odontológico (anual, requiere secundario y vacunación) y Reparaciones eléctricas básicas del hogar (cuatrimestral).



En el turno noche (18 a 21), el lunes 16 la propuesta abarca Reparador de refrigeradores domésticos y heladeras comerciales (anual), Instalador y reparador de equipos de climatización y sistemas eléctricos de aire acondicionado centrales (anual, requiere secundario básico), Reparador de electrodomésticos (anual) y Reparador de máquinas y herramientas eléctricas (anual). El martes 17 abre para Instalador de sistemas eléctricos de energía renovable (anual, requiere secundario), Reparador electrónico de audio y recepción de radio (anual), Gasista domiciliario (anual, requiere secundario básico), Herrero (anual) y Soldador (cuatrimestral). El miércoles 18 es para Auxiliar odontológico (anual), Administración de pymes (cuatrimestral), Diseño de páginas web (cuatrimestral, requiere secundario básico), Operador en herramientas de marketing y venta digital (cuatrimestral) y Operador en diseño para industria gráfica (anual, requiere secundario básico).

Propuestas en el CFP N°2 Belgrano y en Gastronomía

Por otro lado, el Centro Municipal de Formación Profesional N°2 Manuel Belgrano (Maestra Cueto 750, Morón) atiende inscripciones del 16 al 27 de noviembre, de 18:15 a 20:30. Su oferta incluye soldadura básica, herrería, reparación de artefactos de gas, ensamble y mantenimiento de computadoras, electricidad en inmuebles, sistemas sanitarios, instalación de sistemas fotovoltaicos, gasista domiciliario, cerrajería y serigrafía. También brinda talleres de fotografía, maquillaje profesional, peluquería, interpretación de lengua de señas, cuidados de adultos mayores, asistente de estudio jurídico y notarial, auxiliar contable, administración contable, operador de PC, AutoCAD 2D y proyecto laboral. Para consultas…