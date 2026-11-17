Morón abrió la inscripción a más de 70 cursos gratuitos de oficios: sedes, ofertas y cómo anotarse
Juan Esteban Calderón
El Municipio de Morón abrió la inscripción para más de 70 cursos gratuitos de oficios para el ciclo lectivo 2027. Las capacitaciones se cursan en tres sedes locales.
El Municipio de Morón abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027 de sus Centros Municipales de Formación Profesional. Se trata de una oferta de más de 70 cursos gratuitos orientados a la formación laboral, oficios y desarrollo de emprendimientos. Las capacitaciones están destinadas a vecinos mayores de 16 años y se distribuyen en tres sedes del distrito.
Inscripción en el CFP N°1 Ricardo Rojas de Haedo
El Centro Municipal de Formación Profesional N°1 Ricardo Rojas (Segunda Rivadavia 15866, Haedo) recibe inscripciones entre el lunes 16 y el miércoles 18 de noviembre, con días y horarios específicos según cada capacitación.
En el turno mañana (8 a 11:30), el lunes 16 la inscripción es para Operario hortícola o injertador (anual), Jardinería (anual) y Diseño proyectual asistido por computadora nivel 1 (cuatrimestral, requiere ciclo básico de EET o prueba de nivel). El martes 17 corresponde a Maquillador profesional (anual), Manicuría (cuatrimestral) y Operador de PC (cuatrimestral). El miércoles 18 se anotan Auxiliar odontológico (anual, requiere secundario y vacunación) y Reparaciones eléctricas básicas del hogar (cuatrimestral).
En el turno noche (18 a 21), el lunes 16 la propuesta abarca Reparador de refrigeradores domésticos y heladeras comerciales (anual), Instalador y reparador de equipos de climatización y sistemas eléctricos de aire acondicionado centrales (anual, requiere secundario básico), Reparador de electrodomésticos (anual) y Reparador de máquinas y herramientas eléctricas (anual). El martes 17 abre para Instalador de sistemas eléctricos de energía renovable (anual, requiere secundario), Reparador electrónico de audio y recepción de radio (anual), Gasista domiciliario (anual, requiere secundario básico), Herrero (anual) y Soldador (cuatrimestral). El miércoles 18 es para Auxiliar odontológico (anual), Administración de pymes (cuatrimestral), Diseño de páginas web (cuatrimestral, requiere secundario básico), Operador en herramientas de marketing y venta digital (cuatrimestral) y Operador en diseño para industria gráfica (anual, requiere secundario básico).
Propuestas en el CFP N°2 Belgrano y en Gastronomía
Por otro lado, el Centro Municipal de Formación Profesional N°2 Manuel Belgrano (Maestra Cueto 750, Morón) atiende inscripciones del 16 al 27 de noviembre, de 18:15 a 20:30. Su oferta incluye soldadura básica, herrería, reparación de artefactos de gas, ensamble y mantenimiento de computadoras, electricidad en inmuebles, sistemas sanitarios, instalación de sistemas fotovoltaicos, gasista domiciliario, cerrajería y serigrafía. También brinda talleres de fotografía, maquillaje profesional, peluquería, interpretación de lengua de señas, cuidados de adultos mayores, asistente de estudio jurídico y notarial, auxiliar contable, administración contable, operador de PC, AutoCAD 2D y proyecto laboral. Para consultas…