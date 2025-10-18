"Morón Ancestral": Continúa el ciclo de homenajes a grandes artistas

Este fin de semana continúan las propuestas del ciclo "Morón Ancestral", un homenaje de la Subsecretaría de Políticas Culturales del Municipio de Morón a los grandes artistas que forman parte de la historia cultural argentina.





La iniciativa está enmarcada dentro de la celebración titulada "Ser Moronense", una serie de eventos y actividades que se realizan en el distrito para celebrar la identidad cultural del municipio.





Según adelantaron del área cultural del gobierno local, los homenajes de "Morón Ancestral" estarán divididos en distintas etapas y, en esta ocasión, la primera de ellas tiene lugar en Morón Sur.





A lo largo de las fechas del ciclo, diversos artistas han rendido homenaje al legado y trayectoria de Carlos Carbajal, Ernesto y Juan Montiel. En cada conmemoración, han participado Graciela Carbajal, Dipi Carbajal, Riky Carbajal, Peche Pajon, Ballet Tierra y Raíz y Ballet Chaco.





Además, también hicieron lo propio Ernestito Montiel y el Cuartero Santa Ana, el artista de Brasil, Renato Fagundes, el santafesino José Echeverría, Martín Lubezni, Juan Manuel Silveira, Jorge Suligoy y Frutos, Pedro Fernández, la Orquesta Criolla de la ETAArF y Raíz Litoral Ballet.





Dentro de las próximas fechas del ciclo "Morón Ancestral", este sábado 18 de octubre a las 15 se realizará un homenaje a Jacinto Piedra en Avellaneda y Ríos Gallardo, en el que participarán los artistas Lucina Ferraris, Diego Arolfo, Dúo Reynoso, Sentimiento Folk, Seba Ruíz, Agrupación Tata Bombo y Nehuén Danza.





Asimismo, el 2 de noviembre el turno es de Cuti Carabajal y Pablo Raúl Trullenque, cuya trayectoria musical será homenajeada en Tierra del Fuego y Mazza a las 15. Dicho evento estará a cargo de Cuti, Agustín y Pamela Carabajal, Sentimiento Folk, Marcelo Mercado, Charly Cisterna, Ballet Latidos del Monte y la Agrupación Folclórica Milagro del Tiempo.





En cada evento del ciclo "Morón Ancestral", además de los espectáculos musicales, los y las asistentes podrán disfrutar de la realización de un mural homenaje en vivo para seguir apostando a la cultura local.