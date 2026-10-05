Morón: cómo será el funcionamiento de los servicios este lunes

A raíz del 241° aniversario de la fundación de la ciudad de Morón, las autoridades locales confirmaron que habrá cese de actividades en diversas áreas. En primer lugar, es importante destacar que no se dictarán clases en las escuelas del distrito ni en las universidades con sede en el partido. Asimismo, tampoco abrirán sus puertas para la atención al público el Palacio Municipal y las distintas Unidades de Gestión Municipal (UGC).



Para quienes necesiten transitar y realizar compras por el centro del partido, resulta necesario tener en cuenta que el sistema de estacionamiento medido quedará sin efectos en la zona del centro moronense. A su vez, el servicio de recolección de residuos funcionará con su cronograma habitual en todas las cuadrículas y localidades del municipio.





En materia de atención sanitaria, el municipio dispuso un operativo especial para garantizar la cobertura de emergencias en distintos establecimientos. El Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle, ubicado en Dr. Rodolfo Monte 848, mantendrá su servicio de guardia activa. Por su parte, los Centros de Atención Primaria funcionarán de la siguiente manera:





CAPS Dr. Springolo de El Palomar (Dr. Galán 655) recibirá pacientes de 8:00 a 20:00hs.

CAPS Dr. Monte de Morón Sur (Grito de Alcorta 3404), recibirá pacientes de 8:00 a 19:00hs.

CAPS Dr. Gelpi de Castelar Sur (Betbeder 3606), se encontrará cerrado.





A su vez, las Reservas Naturales Urbanas de Castelar (Arena 3202) y de El Palomar (Derqui y Corvalán) no recibirán visitantes durante la jornada. Esta misma medida se aplicará tanto en el Vivero Municipal y el Espacio de Agroecología, que retomarán su cronograma normal el martes. Por su parte, aquellos vecinos que deseen o necesiten acercarse al Cementerio Municipal podrán hacerlo únicamente para realizar visitas entre las 8:00 y las 16:00hs, pero no se podrá realizar ningún trámite administrativo.



Finalmente, en el ámbito deportivo y recreativo también contará con algunas en sus esquemas de funcionamiento por el aniversario del distrito. Es así como el Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530), habilitará su ingreso desde las 8:00 hasta las 22:00hs para quienes busquen ejercitarse al aire libre. En simultáneo, el Parque Deportivo "El Palomar" se encontrará abierto de 8:00 a 20:00hs. En ambos casos, las actividades deportivas programadas estarán suspendidas.