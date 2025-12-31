Morón: Conocé cómo funcionarán los servicios municipales en las Fiestas

El Municipio de Morón informó a los vecinos y las vecinas los distintos horarios y servicios que brindarán los espacios municipales durante las fiestas de Fin de Año y Año Nuevo.





Los anuncios contemplan los diversos espacios de salud, comercio, espacios deportivos, espacios ambientales y reservas, recolección de residuos, el servicio de estacionamiento medido, las visitas al cementerio municipal y la atención de Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad y el Centro Vivir Sin Violencia.





Asimismo, según el gobierno local, la atención al público y las distintas UGCs del distrito permanecerán cerradas durante las fiestas.





En cuanto al área de Salud, se garantizan las siguientes guardias: Hospital Municipal (Monte 848) con atención las 24 hs.; Centro de Salud Dr. Springolo (Galán 655, El Palomar) de 8 a 20 hs.; y el Centro de Salud Dr. Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón sur) de 8 a 19 hs.





Por su parte, los espacios deportivos del Gorki Grana estarán disponibles el 31 de diciembre de 7 a 14 hs. y el 1 de enero permanecerá cerrado; mientras que los parques deportivos de El Palomar y Castelar estarán abiertos el 31 de 8 a 14 hs., pero cerrará para año nuevo. Las reservas y los espacios ambientales permanecerán cerrados tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero del 2026.





Para visitar en las fiestas a los seres queridos que ya no están, el Cementerio Municipal estará abierto solo para visitas de 8 a 16 hs.





Para hacer las últimas compras del año, el Mercado Morón atenderá al público el 31 de diciembre de 8 a 14hs., pero el 1 de enero permanecerá cerrado.





Asimismo, el Municipio de Morón recordó a los vecinos y las vecinas no sacar residuos el 31/12, mientras que el 1 de enero la recolección será la habitual, pudiendo sacar la basura de 18 a 21 hs.





Respecto al Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad y el Centro Vivir Sin Violencia, los mismos permanecerán cerrados el 1 de enero.





Mientras que, el estacionamiento medido, no se cobrará en los centros comerciales de Haedo, Castelar y Morón hasta el 6 de enero.