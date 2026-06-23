Morón: Cortes parciales y prohibición de estacionar por los actos de la Promesa a la Bandera

El Municipio de Morón emitió un reporte oficial de alerta vial debido al despliegue logístico de los actos de la Promesa a la Bandera 2026.

El operativo de tránsito afectará severamente la circulación en el área céntrica del distrito este martes 23 y miércoles 24 de junio, modificando las dinámicas habituales de estacionamiento y provocando desvíos vehiculares generalizados.

Las medidas buscan resguardar la seguridad de las delegaciones escolares de los distintos barrios que se congregarán frente a la plaza principal, por lo que se recomienda evitar el ingreso con automóviles particulares al casco céntrico si no es de extrema necesidad.

La primera etapa de restricciones rige desde hoy martes 23 hasta el miércoles 24 de junio por la tarde. Durante este lapso, está estrictamente prohibido estacionar en las siguientes zonas:

Buen Viaje : Entre Casullo y 9 de Julio

: Entre Casullo y 9 de Julio Almirante Brown : Entre Casullo y 25 de Mayo

: Entre Casullo y 25 de Mayo San Martín : Entre Rivadavia y Entre Ríos

: Entre Rivadavia y Entre Ríos Belgrano : Entre Rivadavia y Entre Ríos

: Entre Rivadavia y Entre Ríos Casullo : Entre García Silva y Brown

: Entre García Silva y Brown García Silva: Entre San Martín y Casullo

Por otra parte, desde el gobierno local alertaron que el momento más crítico para el tránsito vehicular ocurrirá mañana miércoles 24 de junio a partir de las 10.

El personal de la Dirección de Tránsito local procederá al bloqueo total al paso de autos y colectivos en las siguientes arterias que rodean la Plaza San Martín:

San Martín : Desde Rivadavia hasta García Silva

: Desde Rivadavia hasta García Silva Belgrano : Desde Rivadavia hasta García Silva

: Desde Rivadavia hasta García Silva Buen Viaje : Desde Casullo hasta 9 de Julio

: Desde Casullo hasta 9 de Julio Almte. Brown: Desde Casullo hasta 25 de Mayo

¿Qué pasa con las paradas de colectivos?

Durante el operativo, los desvíos de tránsito obligarán a cambiar transitoriamente los recorridos de las líneas de colectivos que circulan en el centro de Morón.

De este modo, las paradas ubicadas frente a la plaza y la catedral se trasladarán de forma provisoria hacia las calles laterales libres de restricciones (como García Silva o Rivadavia).

Las líneas afectadas por las modificaciones de recorrido incluyen:

Líneas de media distancia (Empresa 216): Ramales de las líneas 236, 269, 395 y 441 que conectan Morón con Castelar, Ituzaingó y el interior de los barrios del oeste.

Líneas troncales de la Avenida Rivadavia: Prestaciones de las líneas 136, 153, 163 y 253 que realizan el trayecto de cabecera a cabecera.