Morón: detuvieron a una pareja que hacía delivery de estupefacientes en moto

Una pareja dedicada a la venta de drogas bajo la modalidad "delivery" fue detenida en las últimas horas en el barrio Gervasio Pavón, partido de Morón. Los sospechosos, conocidos en el ámbito delictivo por los apodos de "Nahu" y "Nahi", operaban utilizando motocicletas de baja cilindrada para la distribución de estupefacientes.



La investigación se puso en marcha a raíz de denuncias anónimas realizadas por vecinos de la zona. A partir de estos datos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, en colaboración con la Secretaría de Seguridad local, inició tareas de campo que incluyeron seguimientos, registros fotográficos y filmaciones de las maniobras ilícitas.



Según se informó, los imputados no solo realizaban entregas en distintos puntos del barrio, sino que en ocasiones concretaban las transacciones en la vía pública, directamente en la vereda de su domicilio.



Con la intervención de la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico de Morón, se lograron reunir las pruebas necesarias para que el Juzgado de Garantías N° 4 ordenara el allanamiento de la vivienda.



Como resultado del operativo, se procedió a la detención de la pareja bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.



En el lugar, los efectivos secuestraron envoltorios de cocaína ya dosificados para el narcomenudeo, dinero en efectivo, teléfonos celulares y dos motocicletas marca Corven que no poseían dominio.



En el procedimiento participó personal del Comando de Patrullas de Morón y móviles municipales de la Secretaría de Seguridad, quienes brindaron apoyo durante el desarrollo del allanamiento que permitió desarticular este esquema de venta en el barrio San José.