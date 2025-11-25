Morón digital: guía práctica para hacer reclamos y denuncias sin salir de casa

La gestión de problemas barriales en Morón ha dado un giro hacia lo digital. Con el objetivo de descentralizar la atención y ofrecer respuestas más rápidas, el gobierno local impulsa el uso de su aplicación móvil y portales web, herramientas que permiten a los vecinos de Castelar, Haedo, El Palomar, Villa Sarmiento y Morón Centro resolver trámites desde su celular.



Sin embargo, ante la variedad de opciones (apps, teléfonos, WhatsApp), a veces es difícil saber qué canal usar para cada problema. Aquí te presentamos una guía definitiva para reclamar con éxito.

📱 1. La herramienta clave: "Morón a Mano" y Web

La estrella de la gestión digital es la aplicación "Morón a Mano" (disponible en Android e iOS) y el portal web del municipio. A través de estas plataformas, el vecino puede cargar reclamos sobre servicios públicos (higiene urbana, alumbrado, arbolado) de forma gratuita.





¿Cómo acceder? Descargando la app en tu tienda de aplicaciones





Descargando la app en tu tienda de aplicaciones Atención Telefónica (OIR): Si lo digital se complica, el 0800-666-6766 (Atención al Vecino) sigue vigente de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

🔊 Ejemplo práctico 1: ¿Cómo denunciar ruidos molestos?

Una de las quejas más frecuentes en zonas residenciales y corredores gastronómicos es el exceso de ruido. Si un vecino, obra o comercio no te deja descansar, el procedimiento recomendado es el siguiente:





Ingreso: Entra a la App "Morón a Mano" o llama al 0800-666-6766.



Categoría: Selecciona "Inspección General" o "Ruidos Molestos".



Dato clave: El sistema te otorgará un número de reclamo. Guárdalo, es tu única herramienta para exigir seguimiento.





Descripción: Sé detallista.





Modelo de reclamo: "En el domicilio de la calle [Nombre] al [Número], se registran ruidos de música a volumen excesivo fuera del horario permitido. Esto ocurre recurrentemente los fines de semana de 02:00 a 06:00 AM".

🚨 Ejemplo práctico 2: Seguridad y prevención con "Ojos en Alerta"

Para temas de seguridad, Morón utiliza un sistema distinto y más ágil que el reclamo administrativo: "Ojos en Alerta".





Este sistema conecta a los vecinos directamente con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) a través de WhatsApp. No es para denunciar un robo ya ocurrido (eso va a comisaría o fiscalía), sino para prevenir.





Situación: Ves a dos personas intentando abrir autos estacionados en tu cuadra o merodeando de forma sospechosa.





Ves a dos personas intentando abrir autos estacionados en tu cuadra o merodeando de forma sospechosa. Acción: Envías un WhatsApp al número de "Ojos en Alerta " (previa inscripción) con tu ubicación y una foto o audio: "Dos personas vestidas de oscuro probando manijas de autos en calle San Martín y Buen Viaje".





Envías un WhatsApp al número de " (previa inscripción) con tu ubicación y una foto o audio: "Dos personas vestidas de oscuro probando manijas de autos en calle San Martín y Buen Viaje". Respuesta: El operador del COM recibe el mensaje al instante y despacha un patrullero.





Importante: Para usar este servicio, debes registrarte previamente en la web del municipio para que den de alta tu celular. Si es una emergencia de vida o muerte, siempre llama primero al 911.

🏛️ 2. La opción presencial: Las UGC

Morón se destaca por su descentralización. Si prefieres el trato cara a cara, no hace falta que vayas al Palacio Municipal en el centro (calle Almirante Brown 946). Puedes dirigirte a la UGC (Unidad de Gestión Comunitaria) de tu barrio.



Algunas de las principales son:





UGC 1 (Morón Centro): Independencia 84.

Independencia 84. UGC 2 (Haedo): Estrada 17.

Estrada 17. UGC 3 (El Palomar): Pedernera 280.

Pedernera 280. UGC 4 (Castelar Centro): Martín Irigoyen 525.

Martín Irigoyen 525. UGC 5 Castelar Sur) : Williams Morris 3520 Castelar Sur

UGC 6 Morón Sur) Baradero 1340 Moron Sur

UGC 7 Villa Sarmiento) Almirante Solier 417 Villa Sarmiento

(Consulta la dirección de tu UGC más cercana en la web oficial).





Horario: Generalmente de lunes a viernes, de 9 a 15 hs. Requisito: Llevar DNI y, si es un reclamo específico, nota por duplicado.

💰 ¿Cuánto cuesta hacer un reclamo?

Es fundamental aclarar que realizar reclamos o denuncias administrativas en Morón es 100% gratuito.





No se cobra por reportar baches, luces quemadas o ruidos.





La inscripción a "Ojos en Alerta" es gratuita.





La descarga de la App "Morón a Mano" no tiene costo.





El vecino solo paga las tasas municipales habituales (TSG); el derecho a reclamo es parte de lo que cubren esos impuestos.

Conclusión

La tecnología acerca soluciones, pero requiere participación. Ya sea usando la App mientras caminas por el barrio o enviando un WhatsApp preventivo, tu reporte ayuda a mantener Morón más ordenado y seguro.