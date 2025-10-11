Morón: el EMPO invita a conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El evento en cuestión, organizado de manera conjunta entre el EMPO y el Municipio de Morón, se desarrollará este sábado 11 de octubre -de cara a la llegada del domingo 12 de octubre, fecha establecida para conmemorar a las diferentes culturas originarias de nuestro país- en el predio Quinta Mansión Seré (Sta. María de Oro 3530). "Te esperamos para compartir un día de reflexión, música, feria, películas y mucho más", invitaron desde el EMPO.



Vale la pena recordar que la denominación de esta fecha como "Día del Respeto a la Diversidad Cultural" tuvo lugar el 3 de novimebre de 2010, mediante el Decreto 1584/2010. En este mismo se modificaba la denominación del feriado del 12 de octubre dotando a este "de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la dicersidadn étnica y cultural de todos los pueblos", se puede leer en el texto de dicha normativa.

A su vez, es importante destacar que la actividad se dará en el marco del 10° aniversario de la crecación del Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios (EMPO). Dicho espacio comenzó a funcionar en agosto de 2015 y desde entonces ha crecido notablemente, llegando a contar con el reconocimiento del Estado Municipal respecto a su tarea en el territorio.



"Realizamos talleres desde 2016 que están relacionados con la recuperación y la visibilización de artes vinculadas a los pueblos originarios", le supo explicar Nadia Desimone, integrante del EMPO, a La Ciudad hace ya un tiempo atrás.



Es así como -con la intención de generar una jornada de reflexión y memoria- se llevará adelante este encuentro. El mismo cuenta con un extenso cronograma de actividades, cuyo inicio se encuentra programado a las 14:00hs con la realización de una ceremonia de bienvenida para quienes se hagan presentes.



Las actividades que se sucederán inmediatamente después de la apertura oficial del evento serán las siguientes:



