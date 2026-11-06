Morón: el Mercado Municipal modificará sus horarios durante este fin de semana largo

El objetivo de la modificación de estos horarios responde, en gran parte, a los feriados programados por la visita del Papa León XIV al país. A su vez, esta modificación va de la mano con la intención de que los vecinos puedan acercarse a realizar sus compras durante estos días.



Es de esta forma como los habitantes del partido de Morón -al igual que ocurre en distritos como Ituzaingó y Hurlingham, que también cuentan con Mercados Bonaerenses- contarán con la posibilidad de proyectar sus compras durante este fin de semana largo. Los horarios modificados, en los que se podrá visitar el Mercado Morón desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de noviembre, son los siguientes:





Lunes 9 de noviembre de 9:00 a 13:00hs.

9 de noviembre de 9:00 a 13:00hs. Martes 10 de noviembre de 9:00 a 18:00hs (horario normal).

10 de noviembre de 9:00 a 18:00hs (horario normal). Miércoles 11 de noviembre de 9:00 a 13:00hs.





Es importante destacar que desde su inauguración de mayo de 2023 -como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón- este mercado se convirtió en un punto clave para acceder a carnes, pescados, frutas y verduras, entre tantos otros productos. Además, los vecinos pueden encontrarse allí con panificados, lácteos y productos de almacén e higiene personal, con precios accesibles y ofertas semanales.



Estando ubicado en Av. Presidente Perón 3883 (El Palomar), este espacio fomenta el intercambio directo entre productores y consumidores, eliminando a los intermediarios y permitiendo que los vecinos consigan sus productos a precios económicos. A su vez, al formar parte de la red de Mercados Bonaerenses, las compras con Cuenta DNI pueden obtener descuentos de hasta el 40%, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas para abastecerse en el oeste del conurbano.