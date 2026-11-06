6 de nov. de 2026
Morón

Morón: el Mercado Municipal modificará sus horarios durante este fin de semana largo

Enzo Ariel Resino

2 min de lectura

La nueva disposición de horarios del Mercado Municipal de Morón será temporal y estará en vigencia desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de noviembre.

Morón: el Mercado Municipal modificará sus horarios durante este fin de semana largo
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

El objetivo de la modificación de estos horarios responde, en gran parte, a los feriados programados por la visita del Papa León XIV al país. A su vez, esta modificación va de la mano con la intención de que los vecinos puedan acercarse a realizar sus compras durante estos días.

Es de esta forma como los habitantes del partido de Morón -al igual que ocurre en distritos como Ituzaingó y Hurlingham, que también cuentan con Mercados Bonaerenses- contarán con la posibilidad de proyectar sus compras durante este fin de semana largo. Los horarios modificados, en los que se podrá visitar el Mercado Morón desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de noviembre, son los siguientes:

  • Lunes 9 de noviembre de 9:00 a 13:00hs.
  • Martes 10 de noviembre de 9:00 a 18:00hs (horario normal).
  • Miércoles 11 de noviembre de 9:00 a 13:00hs.



Es importante destacar que desde su inauguración de mayo de 2023 -como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Morón- este mercado se convirtió en un punto clave para acceder a carnes, pescados, frutas y verduras, entre tantos otros productos. Además, los vecinos pueden encontrarse allí con panificados, lácteos y productos de almacén e higiene personal, con precios accesibles y ofertas semanales.

Estando ubicado en Av. Presidente Perón 3883 (El Palomar), este espacio fomenta el intercambio directo entre productores y consumidores, eliminando a los intermediarios y permitiendo que los vecinos consigan sus productos a precios económicos. A su vez, al formar parte de la red de Mercados Bonaerenses, las compras con Cuenta DNI pueden obtener descuentos de hasta el 40%, lo que lo convierte en una de las opciones más elegidas para abastecerse en el oeste del conurbano.

Artículo Relacionado
whatsapp logo