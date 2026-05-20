Morón: el MNA realizará una visita guiada especial con veteranos de Malvinas

El oeste del conurbano bonaerense se prepara para vivir un fin de semana cargado de historia y emoción. Este sábado 23 de mayo, a partir de las 11:30hs, el Museo Nacional de Aeronáutica -ubicado en la emblemática Base Aérea de Morón- abrirá sus puertas para ofrecer una visita guiada muy especial que contará con la presencia de veteranos de la Guerra de Malvinas.



La propuesta, abierta a toda la comunidad, se enmarca en las celebraciones oficiales por el Día del Soldado Aeronáutico. Esta fecha conmemorativa busca rescatar y homenajear la figura de Pablo T. Fels, un pionero indiscutido de la aviación nacional: la historia cuenta que un 23 de mayo de 1912, mientras Fels cumplía con su servicio militar obligatorio, logró obtener el Brevet Internacional de Piloto Aviador N°11 otorgado por el Aero Club Argentino. Esto significó un verdadero hito para la época.





La oportunidad de recorrer los hangares y conocer las joyas históricas que resguarda el Museo Aeronáutico de Morón tendrá, en esta ocasión, el invaluable valor de compartir la jornada con los veteranos de Malvinas. Es así como se desarrollará una verdadera clase de historia viva para aprender y disfrutar en familia.



Desde la organización han informado que la actividad no requiere de inscripción previa, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Es importante tener en cuenta que el ingreso al lugar se desarrollará por Av. Eva Perón 2.200 y que es obligatorio presentar el DNI en la puerta para ingresar al predio.



La entrada general a esta charla y recorrida guiada tendrá un costo general de $4.000 pesos. Dicho esto, es necesario señalar que podrán ingresar sin cargo tanto los menores de 18 años como los jubilados, las personas que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los veteranos de guerra.