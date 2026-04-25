Morón: el Museo Nacional de Aeronáutica invita a participar de una visita guiada especial sobre Malvinas

En el marco de las actividades destinadas a mantener viva la memoria sobre la Guerra de Malvinas, el Museo Nacional de Aeronáutica (MNA) vuelve a abrir sus puertas con una propuesta imperdible. El tradicional paseo entre aviones históricos sumará un componente profundamente emotivo: una visita guiada abierta que contará con el relato directo de uno de los protagonistas del conflicto.



La cita está programada para el próximo sábado 2 de mayo, a partir de las 11:30hs, en la sede del museo (Av. Eva Perón 2.200). Allí, quienes se acerquen no solo podrán disfrutar de la imponente colección de aeronaves y piezas clave para la aviación nacional, sino que tendrán el privilegio de escuchar y dialogar con el comodoro (R) Luis Longar, piloto veterano de la guerra, quien compartirá sus vivencias en primera persona.





La iniciativa busca ir más allá de la clásica exhibición estática. El objetivo es generar un espacio de reflexión, donde la educación y la memoria se entrelazan de forma directa y humana. Es importante remarcar que este tipo de encuentros buscan acercar a la comunidad con la historia reciente y sus protagonistas.



Para las familias de zona oeste, representa una excelente oportunidad para vivir una experiencia diferente en la base aérea de Morón. Vale la pena recordar que esta actividad es abierta al público, pero el ingreso al predio tiene un valor de $4.000 pesos por persona (menores de 18 años, jubilados, personas con CUD y veteranos de guerra cuentan con el ingreso gratuito al lugar) y es obligatorio presentarse con DNI en mano.