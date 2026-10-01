Morón es Hogar: Vecinos y vecinas pudieron firmar sus escrituras

Esta semana, el Municipio de Morón realizó un nuevo acto de firma de escrituras sociales y gratuitas, un evento que le permitió a las familias del distrito completar el trámite sobre sus hogares.





La iniciativa, que contó con la participación del intendente Lucas Ghi y la escribana delegada de la Provincia de Buenos Aires, Rosa Ana Borda, se llevó adelante en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal.





Dicha propuesta se desarrolla en el marco de la Ley Provincial N.° 10.830, que permite avanzar en la regularización dominial y brindar seguridad jurídica sobre la vivienda única y familiar.

Una oportunidad para las familias moronenses

Durante la jornada que tuvo lugar este miércoles, se concretó la firma de 15 escrituras traslativas de dominio y 15 afectaciones al Régimen de Protección de la Vivienda, correspondientes a familias de los barrios de Castelar sur, Morón sur y Presidente Sarmiento de El Palomar.





La escritura traslativa de dominio es gratuita para familias de bajos recursos y les permite contar con el documento que acredita la propiedad de su vivienda, brindándoles mayor seguridad y tranquilidad.





Esta acción es posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Morón, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Escribanía General de Gobierno, junto con la Dirección de Hábitat y Vivienda municipal.





"El Estado tiene que garantizar derechos y construir un piso de igualdad para que nadie quede afuera. Y si hay un derecho especialmente sensible, es el de la vivienda: ese lugar donde nos refugiamos, donde proyectamos y soñamos el futuro de nuestras familias", destacó Ghi durante el acto.



Las y los interesados en iniciar sus trámites de regularización dominial pueden hacerlo contactándose con la Dirección de Hábitat y Vivienda por WhatsApp al 11-4025-3147, por teléfono al 4489-7777, internos 5263 y 5267, o de forma presencial en Buen Viaje 968, de lunes a jueves de 8.30 a 13 h.