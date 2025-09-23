Morón: Esta semana se realizará una nueva jornada de salud visual y cardiovascular

Este miércoles 24 de septiembre desde las 9 hasta las 15 los vecinos y las vecinas de Morón podrán acercarse al Centro de Jubilados Haedo Sur (Suipacha 203) para participar de una jornada de salud visual y cardiovascular.

Organizada por el Municipio de Morón y con el apoyo de IOMA y PAMI, el encuentro es gratuito y tiene como objetivo cuidar la salud de los y las moronenses, especialmente de los adultos mayores.

Este tipo de jornadas ya se viene realizando en Morón con frecuencia, generalmente en los espacios dedicados a jubilados y jubiladas.

A principios de agosto, el operativo dedicado a la salud visual y cardiovascular tuvo lugar en el Centro de Jubilados Tiempo de Vida, de Morón y en el Club Almafuerte de El Palomar.

Durante el mes de septiembre, el encuentro se realizó también en el Centro de Jubilados Imán de Morón sur. Allí, los vecinos y las vecinas mayores de 65 años que se acercaron pudieron acceder a sus controles médicos esenciales.

En esta ocasión, quienes deseen participar de la nueva jornada de salud visual y cardiovascular deberán acercarse al Centro de Jubilados Haedo Sur (Suipacha 203).

Un dato importante a tener en cuenta es que es necesario acudir a la jornada con el carnet de PAMI, el DNI y el celular. La asistencia es totalmente gratuita, sin costo alguno.