Morón: La Universidad de Adultos Mayores abrió sus inscripciones para el ciclo 2026

Este lunes 2 de marzo comienzan las inscripciones para las diversas propuestas que ofrece la Universidad de Adultos Mayores del Municipio de Morón, un espacio formativo con talleres para mayores de 60 años que funciona desde hace más de 20 años en el distrito.





Con sedes en Castelar, Morón, Haedo, El Palomar y Castelar Sur, la Universidad de Adultos Mayores de Morón tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación durante toda la vida.





Para cumplir ese objetivo, la institución moronense busca generar espacios donde las personas adultas y adultas mayores del distrito puedan potenciar sus capacidades, expresar sus inquietudes y encontrarse con la comunidad.





Bajo esa premisa, a partir de este lunes es posible anotarse en cualquiera de las propuestas, cursos y talleres gratuitos que se dictarán en los diversos espacios que contempla la Universidad de Adultos Mayores de Morón.





Las actividades se dictan en distintos centros culturales, UGCs y espacios de jubilados y jubiladas del distrito, tales como el Centro 7 de septiembre, el Centro Castelar Oeste, la Sociedad de Fomento Primera Junta, el espacio San Miguel Arcángel, La Placita, el Centro Ceballos, el Club El Porvenir y las UGC 2, 3, 5 y 6, entre otros.





Dentro de los cursos y talleres que se dictarán en las distintas sedes de la Universidad de Adultos Mayores de Morón este año, se destacan el taller de huerta, canto popular, psicología, tapiz, historia, pintura, teatro, coro, manualidades, folklore y yoga.





Para conocer las propuestas que se dictarán en cada uno de los espacios, consultá las siguientes imágenes. Las inscripciones se realizan en la sede donde se dicta la actividad elegida y en los días y horarios correspondientes.

Para más información, es posible llamar al 7529-5680 o acercarse a la sede ubicada en Arrecifes 974, Castelar.