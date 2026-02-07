Morón: Nuevas oportunidades para aprender oficios

El Municipio de Morón dio a conocer los distintos cursos de oficios que se encuentran disponibles para su pre-inscripción en el Centro Municipal de Formación Laboral 407 del distrito.





Se trata de una iniciativa de la comuna local realizada en conjunto con el Instituto Provincial de Formación Laboral, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de seguir acercando a los y las moronenses distintas oportunidades para potenciar sus habilidades.





Dentro de los rubros disponibles para estudiar en el Centro Municipal de Formación Laboral 407, se encuentran la administración y comercialización; informática; industria alimentaria; gastronomía; textil e indumentaria; y trabajos sociocomunitarios.





Las propuestas de formación pública del espacio moronense son gratuitas y se realizan de manera presencial. Además, según detallaron desde el gobierno local, los cursos están pensados para obtener una rápida salida laboral, fortaleciendo los proyectos productivos y ampliando las oportunidades de empleo.





¿Qué cursos hay disponibles en el Centro Municipal de Formación Laboral 407?

En esta nueva etapa de pre-inscripción que aún continúa abierta, los y las interesadas podrán anotarse para los siguientes cursos:





Habilidades para emprender

Diseño proyectual asistido por computadora

Manipulación de alimentos

Cocinero/a para comedor escolar

Confección de lencería y corsetería

Especialización profesional en producción textil

Operador/a en cuidado de niños, niñas y adolescentes





La pre-inscripción puede realizarse de forma online o por WhatsApp, comunicándose al: 1176382442. También es posible enviar dudas y consultas al mail: formacionparaeltrabajo@moron.gob.ar