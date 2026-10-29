Morón se viste de rosa: Este finde habrá una charla de prevención sobre el cáncer de mama

Este viernes 30 de octubre a las 8:30, Morón realizará una actividad de cierre de la campaña Octubre Rosa, la iniciativa a nivel mundial que tiene como objetivo informar sobre la salud mamaria y poner el foco en la detección temprana y el testimonio de las mujeres sobrevivientes.





La propuesta tendrá la modalidad de una charla-taller de prevención sobre el cáncer de mama y se presenta como un espacio de escucha, contención e información para seguir priorizando la salud.





El encuentro tendrá lugar en el CAPS "Dr. Winter", ubicado en Rafael Castillo al 151, El Palomar y está abierto a la comunidad.





Dentro de los focos principales del evento de este viernes, se destacan los conversatorios sobre la detección temprana, los factores de riesgo y un espacio dedicado a la resolución de dudas.







Cáncer de mama: Los números en nuestro país y las expectativas de recuperación



En Argentina, se diagnostican entre 15.000 y 20.000 casos nuevos por año, lo que ubica a la mamografía de control como un estudio indispensable dentro del esquema de salud.



Además, se calcula que una de cada ocho mujeres que alcanzan los 80 años habrá desarrollado la afección en algún momento de su vida.



A pesar de estas cifras, las expectativas de recuperación son cada vez más elevadas gracias a los avances científicos. En estadios tempranos, los porcentajes de curación rozan el 100%, lo que refuerza la necesidad de no postergar las visitas médicas anuales ni los estudios por imagen.





Para seguir aprendiendo sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, es posible asistir a la charla informativa de este viernes 30 de octubre a las 8:30 en el CAPS "Dr. Winter" (Rafael Castillo al 151, El Palomar).