Morón sortea entradas para ver a Milo J en Velez

La fiebre por Milo J no se detiene. El joven artista, que ha llevado la bandera de Morón a lo más alto de la música urbana internacional, se prepara para uno de los hitos más importantes de su carrera: su presentación en el Estadio José Amalfitani (Vélez Sarsfield) este viernes 19.



Ante la enorme expectativa generada en su ciudad natal, el Municipio de Morón ha decidido premiar a los fanáticos locales con una oportunidad única. A través de sus redes oficiales, lanzaron un sorteo de 4 entradas para asistir al concierto que promete ser inolvidable.

Una oportunidad contrarreloj

El tiempo corre para los interesados. Según informaron desde la organización, el sorteo se realizará este mismo viernes a las 12:00 hs, por lo que la participación debe ser inmediata.



La iniciativa no solo busca acercar a los jóvenes a su ídolo local, sino también fomentar la interacción con las propuestas culturales del distrito. De hecho, uno de los requisitos para participar incluye una consulta sobre el interés vecinal en la realización de una futura "gran peña para la familia".

¿Cómo participar por los tickets?

La mecánica es sencilla y se realiza íntegramente a través de Instagram. Quienes deseen ganar uno de los accesos deben cumplir con los siguientes pasos obligatorios:

Dar "Me gusta" a la publicación oficial del sorteo.

a la publicación oficial del sorteo. Seguir a las cuentas oficiales: @munidemoron, @culturamoron y @deportesmoron.

@munidemoron, @culturamoron y @deportesmoron. Comentar etiquetando a un amigo/a (se aclaró que a mayor cantidad de comentarios, mayores son las chances de ganar).

(se aclaró que a mayor cantidad de comentarios, mayores son las chances de ganar). Responder a la consigna: Contar en el comentario si les gustaría que el municipio organice una gran peña familiar en Morón.





Los ganadores serán anunciados pasado el mediodía del viernes, a pocas horas de que se abran las puertas del estadio en Liniers.