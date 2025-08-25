Morón Sur: Hoy comienzan los turnos para la castración gratuita de mascotas

El Municipio de Morón comenzará el lunes 25 de agosto desde las 10 con el otorgamiento de turnos para la castración gratuita de perros y gatos. Las operaciones se realizarán en la Plaza San José (Burgos y Grito de Alcorta, Morón Sur) con cupos limitados.



Desde el próximo martes 26 hasta el viernes 29 de agosto, funcionará en el espacio de Morón un quirófano móvil en el rango horario de 9 a 13. La iniciativa forma parte de la propuesta de Salud Animal impulsada por el intendente Lucas Ghi, en conjunto con el área de zoonosis de la comuna.



Asimismo, según adelantaron desde el Municipio de Morón, además de realizarse las castraciones gratuitas también se aplicarán las vacunas antirrábicas a perros y gatos, sin necesidad de sacar turnos, ya que es por orden de llegada.



En los últimos tres años, en el distrito ya se han realizado más de 50 mil castraciones y se aplicaron más de 51 mil vacunas antirrábicas a perros y gatos, entre otras prestaciones. Además, los operativos de quirófanos móviles se realizan de forma periódica y recorren todos los barrios de Morón.



Para agendar un turno para la castración de perros y gatos que se llevará a cabo desde el martes 26 hasta el viernes 29 de agosto en la Plaza San José (Burgos y Grito de Alcorta, Morón Sur) es necesario acercarse de forma presencial a la plaza este lunes 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana. La vacunación antirrábica es sin turno y se realizará por orden de llegada.