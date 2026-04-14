Crimen de Cristian Pereyra: A un mes de su asesinato, esta semana se hará una movilización pidiendo justicia

Este miércoles 15 de abril a las 10 de la mañana se realizará una marcha en San Justo para pedir justicia por el asesinato de Cristian Pereyra, el docente de La Matanza que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes cuando un falso pasajero le disparó para robarle el auto.





La movilización, impulsada por familiares y amigos de la víctima en conjunto con organizaciones sociales, se llevará a cabo al cumplirse exactamente un mes del crimen de Pereyra y tiene como objetivo garantizar la transparencia del caso, ya que, entre los involucrados en el crimen, se encuentra un miembro de la Policía Bonaerense.





"Marchamos por justicia y verdad. La Policía Bonaerense mató a un docente. Basta de precarización laboral e impunidad", sentencia el flyer que comenzó a circular en redes sociales para sumar gente a la convocatoria de mañana.





La concentración tendrá lugar en la intersección de Yrigoyen y Almafuerte (San Justo), en donde las personas convocadas se dirigirán a la fiscalía para exigir el pronto esclarecimiento del hecho.





El estado actual de la causa

El asesinato de Cristian Pereyra ocurrió en el barrio San Javier de la localidad de Virrey del Pino, en donde la víctima fue atacada por un policía de la Bonaerense quien, haciéndose pasar por un pasajero de la aplicación de viajes que usaba Pereyra para trabajar, le disparó para robarle su Chevrolet Corsa.





Luego de efectuar los disparos, el delincuente abandonó el cuerpo a un lado de la autopista Presidente Perón y se fugó en el vehículo.





Según las fuentes policiales, actualmente la causa por el crimen de Pereyra está caratulada como "homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego". Sin embargo, la familia de la víctima solicitó que se evalúe incorporar un agravante vinculado a la condición de integrante de una fuerza de seguridad del imputado.





“Si bien la causa está avanzando, sabemos que los tiempos de la justicia son lentos. Según nos dijo el abogado, hay pericias que recién estarán para febrero del año que viene, pero hay cosas que a nosotros como familia no nos cierran. Queremos que la investigación sea transparente y no se cierre el caso rápidamente solo porque está involucrado un miembro de la fuerza”, comentó Victoria Pereyra, hermana del docente, en diálogo con Radio Universidad.