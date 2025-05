Morón, Ituzaingó y Hurlingham tienen nuevo Obispo

Su Santidad, el papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Jorge Vázquez al gobierno pastoral de la diócesis de Morón y nombró obispo de la misma circunscripción eclesiástica a monseñor Alejandro Pablo Benna, de 65 años, hasta ahora, obispo de Alto Valle del Río Negro.



Al mismo tiempo, se informa que monseñor Vázquez, será administrador apostólico hasta la toma de posesión canónica del nuevo obispo.



La información fue dada a conocer en forma simultánea, como es de práctica, en Roma y en Buenos Aires. Aquí lo hizo esta mañana a través de AICA el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk.

Monseñor Alejandro Pablo Benna

Nació en Buenos Aires, el 12 de noviembre de 1959. Fue ordenado sacerdote el 14 de noviembre de 1987 y desarrolló su tarea en diversas parroquias porteñas. Desde 1988 a 1992, fue vicario parroquial de Nuestra Señora de Balvanera; luego, de 1992 a 1996, fue vicario parroquial de San Ramón Nonato, en Liniers; entre 1996 y 1997, fue vicario parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación, en Villa Urquiza; de 1997 a 2001, vicario parroquial de Santa Ana y San Joaquín, en Villa del Parque, parroquia en la que 2001 fue designado párroco, y en la que se desempeñó hasta 2014.

Desde 2014 hasta el 2017 desarrolló su actividad en la diócesis de Lomas de Zamora, como párroco de San Francisco de Asís, en Llavallol. El 28 de noviembre de 2017 el papa Francisco lo nombró obispo titular de Vardimissa y auxiliar de Comodoro Rivadavia.por el entonces Card. Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires. Fue elegido obispo titular de Vardimissa y auxiliar de Comodoro Rivadavia, el 28 de noviembre de 2017 por el papa Francisco.



Ante la renuncia de monseñor Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta en marzo de 2021, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Alto Valle del Río Negro; y el 9 de julio de 2021, Francisco lo nombró obispo de esa sede episcopal. Tomó posesión como cuarto obispo de Alto Valle del Río Negro el 9 de septiembre de 2021.

Un Obispo ambientalista y firme defensor de la tierra

En Rio Negro, Monseñor Benna supo ponerse al frente del reclamo ambientalista contra la mineria a cielo abierto y los proyectos del RIGI promovidos por el gobierno nacional: El año pasado y acompañando a la gnete que reclamaba cuidar la tierra supo decir: “Se puede morir alguien al lado tuyo y no les importa. No les importa la inflación, no les importa el trabajo de la gente, no les importa hipotecar el futuro del país, no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos mineros que hipotecan el agua y la tierra. Se lo pedimos de corazón a Dios, a través de Ceferino: ¡Escuchen a la gente! Que haya un diálogo transparente. Y no hablen de audiencias públicas, que son obras de teatro con actores pagos".



En aquel momento, le valió el enfrentamiento con figuras prominentes del gobierno de Milei como Jospe Luis Espert que supo responderle con un twit:

Los obispos de la Patagonia comen hostias alucinógenas ¿Que es esa ridiculez de que están en contra del oleoducto Rio Negro-Golfo de San Matías? Que manera obscena de militar pobrismo y miseria. Dedíquense a las cosas Dios. No jodan. — José Luis Espert (@jlespert) August 30, 2024

Diócesis de Morón

Fue creada el 11 de febrero de 1957, con la bula "Quandoquidem adoranda", de Pío XII. Comprende, en la provincia de Buenos Aires, los partidos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó.



Según el Anuario Pontificio posee una superficie de 130 kilómetros cuadrados y una población de 697.056 habitantes, de los cuales se estima que el 81% (565.000) son católicos. Para la atención espiritual de estos fieles la diócesis cuenta con 54 parroquias, 45 sacerdotes diocesanos y 13 religiosos, 35 diáconos permanentes, 69 religiosas, y 106 centros educativos de la Iglesia.

El primer obispo de Morón fue Mons. Miguel Raspanti SDB (1957-1979).

Segundo obispo fue Mons. Justo Oscar Laguna (1980-2004).

Lo sucedió Mons. Luis Guillermo Eichhorn (2005-2017).

El cuarto obispo fue Mons. Jorge Vázquez (2017-2025).

Mons. Alejandro Pablo Benna será el quinto obispo de Morón.+