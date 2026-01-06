Morón: un bar lanzó una promoción de "hamburguesas libres" por $20.000 pesos

Para quienes son de zona oeste y fanáticos de las hamburguesas, este es un anuncio para celebrar con mucha emoción. En un contexto donde salir a comer a buenos precios es todo un desafío, The Laundry Garage, uno de los bares más populares de Morón, pateó el tablero esta semana.



En alianza con la aplicación argentina Morfy, el local lanzó una promoción que ya está dando que hablar en redes sociales: se trata de hamburguesas libres, con sus correspondientes porciones de papas fritas, por tan solo $20.000 pesos. De esta forma los comensales, pagando el precio fijo, podrán repetir las veces que quieran cualquiera de las tres hamburguesas que se encuentran disponibles para esta promoción:





Oklahoma simple.

Cheeseburger simple.

Stacker simple.

El lugar elegido para esta cita gastronómica: The Laundry Garage

Para quienes transitan la noche del oeste, The Laundry Garage no necesita mucha presentación. Estando ubicado en Mitre 724 -en pleno corazón del circuito gastronómico de Morón- este bar se consolidó como un referente gracias a su ambiente urbano y totalmente descontracturado.





Con su estética de espacio reciclado, juegos de mesa y una oferta de 15 canillas de cerveza artesanal, es el lugar por excelencia para los encuentros con amigos. Ahora, a través de esta iniciativa, buscan reafirmar su lugar como un imperdible para quienes buscan calidad y buen precio en zona oeste.

El paso a paso para acceder a esta increíble promoción





En primer lugar, es importante aclarar que no se puede acceder al precio promocional pagando directamente en la caja del local. Esta oferta, que estará vigente desde el 5 hasta el 11 de enero, es exclusiva para quienes lleguen a ella a través de la app Morfy cumpliendo con los siguientes pasos:



