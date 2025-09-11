Morón: un vecino sorprendió a un ladrón en su casa y lo redujo hasta que llegó la policía

Un vecino de 44 años de Morón vivió una madrugada de tensión al descubrir a un hombre dentro de su vivienda, ubicada en Humaitá y Balcarce. Tras forcejear, logró reducirlo y dar aviso a la policía, que confirmó que el ladrón tenía dos pedidos de captura recientes.



Durante la madrugada de hoy jueves 11 de septiembre, un hombre de 44 años, domiciliado en la calle Humaitá y Balcarce, descubrió que la puerta de su garaje estaba abierta.



Al revisar su vivienda, notó que un hombre desconocido se encontraba en su interior, intentando robarle, por lo que forcejeó con él y logró reducirlo para dar aviso a la policía.



Personal de la Comisaría 1ra de Morón llegó al lugar de los hechos y tras aprehenderlo, logran comprobar que el ladrón de 20 años tenía dos pedido de captura por violación de domicilio: uno emitido este lunes 9 y otro de marzo.



El Dr. Siquier de la UFI N°6 ordenó que quede imputado por Robo agravado en grado de tentativa.