Morón vuelve a clases: Conocé las promociones y descuentos exclusivos para el inicio escolar

Este lunes 23 de febrero, el Municipio de Morón dio inicio a la propuesta "Morón vuelve a clases", un programa que contempla descuentos y promociones exclusivas en útiles, indumentaria, calzado escolar y más para que los vecinos y las vecinas puedan aprovechar por el comienzo del ciclo lectivo.





La iniciativa moronense estará disponible hasta el 7 de marzo e incluye beneficios tales como descuentos de entre el 10 y el 30 por ciento en la compra de útiles, indumentaria, uniformes, calzado, productos complementarios y mochilas.





Con esta propuesta, el Estado local busca acompañar a las familias del distrito en el inicio del ciclo lectivo 2026, facilitando el acceso a los elementos esenciales para la vuelta a clases.





¿Qué comercios están adheridos al programa "Morón vuelve a clases"?

Dentro de los locales que forman parte de la iniciativa escolar moronense, se encuentran distintos comercios ubicados en los barrios de Castelar, Haedo, Morón, El Palomar y Villa Sarmiento.





Además, según destacaron desde el Municipio de Morón, en esta edición del programa de beneficios habrá promociones especiales y beneficios adicionales y cuotas sin interés, según el comercio adherido y el medio de pago utilizado.





Para conocer el listado completo de los comercios adheridos al programa "Morón vuelve a clases", hacer click en el siguiente enlace.