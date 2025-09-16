Motochorros armados intentaron robar en Morón y huyeron tras enfrentarse a la policía

Dos motochorros armados interceptaron a un hombre en Morón centro para quitarle la moto, pero la rápida intervención de efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación impidió el asalto. Los delincuentes dispararon al aire y huyeron en contramano, mientras la víctima terminó con golpes pero logró conservar su vehículo.



Un violento intento de robo ocurrió este lunes 15 de septiembre por la tarde en pleno centro de Morón.



Cerca de las 18 horas, un hombre circulaba en moto por la calle 9 de Julio al 400 cuando fue sorprendido por dos delincuentes que también se desplazaban en moto.



Mediante amenazas con un arma de fuego, los asaltantes intentaron que entregara el vehículo. La víctima se arrojó al piso y uno de los ladrones descendió para forcejear con él.



En ese momento, agentes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) que patrullaban a pie intervinieron y dieron la voz de alto. Los delincuentes respondieron efectuando un disparo al aire y huyendo en contramano. Los efectivos resolvieron no disparar, al evaluar el riesgo en una zona muy transitada.

Un vecino que escuchó los gritos logró registrar la secuencia en video. El motociclista sufrió algunos hematomas por los golpes recibidos, pero fuera de ese cuadro y del susto, logró conservar su moto.