Muerte del Indio: Ituzaingó decretó duelo y suspendió todas sus actividades culturales

A raíz del fallecimiento del Indio Solari, el Gobierno Municipal de Ituzaingó declaró duelo, desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de junio, disponiendo la suspensión de las actividades culturales y que las banderas nacional, provincial y municipal permanezcan izadas a media asta en los edificios públicos locales.

"A través de esta medida, queremos rendir un sincero homenaje al “Indio”, vecino de Ituzaingó e ícono indiscutido de la cultura popular de nuestro país. Su obra deja una huella imborrable en la historia de la música, es faro de generaciones enteras y continuará reuniendo a millones de personas que mantendrán vivo su legado cultural." reza el comunicado la comuna



"Acompañamos de todo corazón a sus familiares, amigos, seres queridos y seguidores, en este momento de tanto dolor." finaliza



EL Indio Solari fue junto a su familia vecino de Ituzaingó desde fines de la década del 90. En su quinta de Haras Miriam llamada "Luzbola" se refugió hasta sus últimos días.