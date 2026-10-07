Murió Piero, la voz de una generación

El cantautor argentino nacido en Italia, Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero, falleció hoy en la mañana a la edad de 81 años. La noticia enluta al ámbito cultural, despidiendo a una de las figuras más representativas de la música popular y la canción de protesta.



Su deceso se produjo tras permanecer internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. El creador de éxitos intergeneracionales como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo" deja un acervo cultural invaluable que atravesó décadas, regímenes políticos y fronteras geográficas.

El desenlace en el Hospital Italiano

Las autoridades del centro médico y su círculo íntimo confirmaron que el artista se encontraba bajo cuidados intensivos desde hacía unos días. Aunque el parte médico oficial mantuvo reserva estricta sobre los detalles específicos por respeto a la privacidad familiar, su cuadro clínico se volvió irreversible en las primeras horas del miércoles.



La internación en el nosocomio porteño había generado una alerta inmediata entre sus seguidores y la prensa, quienes monitoreaban la situación a través de las redes oficiales del artista (@pierocantautor). La confirmación de su fallecimiento desató una rápida ola de reacciones a nivel internacional.

De Galípoli a Buenos Aires: el origen de la identidad

Piero nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, una localidad ubicada en la región de Apulia, Italia. En 1948, cuando apenas tenía tres años de edad, su familia emigró a la Argentina en busca de un futuro próspero, escapando de la devastación que la Segunda Guerra Mundial había dejado en Europa. Se radicaron inicialmente en la provincia de Río Negro y, posteriormente, en Buenos Aires.



Esta dualidad cultural entre su herencia italiana y su adopción argentina moldeó su identidad musical. Su formación académica incluyó un paso por el seminario en Viedma, donde comenzó a explorar su vocación musical y su profunda sensibilidad social. Fue en ese entorno donde forjó las bases de una carrera caracterizada por el compromiso humano.

Mi viejo" y la conquista del mercado mundial

El año 1969 trazó la línea divisoria definitiva en su biografía profesional. En colaboración con el poeta y periodista José Tcherkaski, compuso "Mi viejo", una obra que diseccionó magistralmente la brecha generacional, la melancolía del paso del tiempo y el amor filial. La pieza escaló de inmediato a la cima de las listas de popularidad, catapultando a Piero al estrellato masivo.



Las cifras documentan este fenómeno sin precedentes. De acuerdo con los registros históricos de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) y los balances de su sello discográfico, el sencillo "Mi viejo" vendió más de 3 millones de copias físicas a nivel global y registró traducciones oficiales a más de cinco idiomas.

"Nunca imaginamos que una canción tan íntima, escrita casi como un desahogo personal frente a mi propio padre, pudiera convertirse en el himno de tantas familias a lo largo de todo el continente. La música posee la capacidad implacable de hacer universal el dolor más particular", declaró Piero en una recordada entrevista para la televisión abierta en 1999.

La vigencia estadística del tema es absoluta. Según los reportes algorítmicos de la plataforma Spotify correspondientes a los últimos cinco años, la canción acumula más de 65 millones de reproducciones digitales, registrando picos de tráfico sistemáticos (con incrementos de hasta un 400% en las métricas) cada Día del Padre en Argentina, Colombia, México y Chile.

Tapa del disco "Para el Puebl"

La canción de protesta y el alto costo del exilio

El apogeo comercial no anestesió su percepción política. Durante la década de 1970, Sudamérica ingresó en un espiral de violencia estatal y polarización extrema. En 1973, Piero editó el álbum "Para el pueblo lo que es del pueblo", un manifiesto sonoro que se erigió de forma inmediata como un estandarte continental de la canción de protesta. Su lírica, frontal y desprovista de metáforas evasivas, denunciaba la opresión institucional, poniéndolo bajo el radar del extremismo armado.



Con el golpe de Estado cívico-militar de 1976 en Argentina, la persecución se institucionalizó. Piero fue forzado al exilio. Abandonó el país y se instaló inicialmente en España, para luego tejer lazos irrompibles con Colombia. Este destierro se extendió hasta 1983.

"Piero representó una facción de la resistencia pacífica. En tiempos donde pronunciar ciertas palabras garantizaba la muerte o la desaparición, sus discos operaron como un refugio clandestino para miles de jóvenes que soñaban con recuperar el Estado de Derecho", analizó el sociólogo musical Carlos Polimeni en su ensayo sobre la censura argentina.

Los documentos oficiales respaldan este rigor. Según los archivos desclasificados del ex COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), Piero integró la "Lista Negra" de artistas prohibidos bajo el rótulo de "Fórmula 4" (prohibición absoluta de difusión). Paradójicamente, la censura multiplicó su poder: el mercado negro de casetes regrabados mantuvo viva su voz durante toda la dictadura.

El retorno democrático y la versatilidad sonora

La restitución democrática de 1983 habilitó el regreso de los ídolos populares. La reaparición de Piero en suelo argentino fue apoteósica. Sus recitales en estadios cubiertos, destacándose las históricas funciones en el Estadio Luna Park, convocaron a multitudes que agotaron las localidades en cuestión de horas. En esta etapa, el cantautor ostentaba mayor convocatoria y cartel que los principales apellidos del rock nacional incipiente.



Lejos de estancarse en el folclore de protesta, demostró una formidable capacidad de reinvención. Su salto hacia la música infantil con el disco "Sinfonía inconclusa en la mar" destrozó los prejuicios de la industria. Estadísticas de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) certifican que dicho álbum se consolidó como el disco infantil más vendido de su época, recibiendo cuádruple disco de platino.

La militancia social y la adopción colombiana

El compromiso de Piero superó ampliamente los estudios de grabación. Durante la década de 1990, cristalizó su vocación humanitaria al fundar la "Fundación Buenas Ondas". Esta organización no gubernamental se dedicó a la creación de granjas ecológicas para la contención, educación y alimentación de jóvenes en extrema vulnerabilidad social, operando principalmente en la Provincia de Buenos Aires.



Este modelo autogestivo atrajo la atención internacional, particularmente de Colombia, país donde Piero era tratado como un prócer en vida. Documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano certifican que el impacto social del músico llevó al entonces presidente Ernesto Samper a otorgarle, mediante decreto oficial en 1994, la nacionalidad colombiana por adopción.

Cifras y métricas de un legado inigualable

Para dimensionar objetivamente la magnitud de Piero en la industria cultural, los datos crudos resultan imprescindibles:



Discografía expansiva: Grabó un total de 22 álbumes de estudio a lo largo de cinco décadas, según el catálogo oficial de Sony Music.



Reconocimiento institucional: En 2016, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el codiciado Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (Lifetime Achievement Award), galardón que certifica contribuciones sobresalientes al patrimonio musical.



Alcance geográfico: Concretó extensas giras por más de 18 países, llenando teatros desde Madrid hasta Bogotá, pasando por Ciudad de México y Santiago de Chile.



Recaudación y taquilla: Los registros empresariales de la década del ochenta señalan que, durante la gira de su regreso (1984), el artista cortó más de 120.000 tickets en un lapso de apenas seis meses, estableciendo un récord nacional para un solista en aquel período.

El silencio final

El parte médico rubricado por las autoridades del Hospital Italiano ha sido rigurosamente escueto, confirmando únicamente el cese irreversible de sus funciones vitales en las primeras horas de este 7 de octubre. La familia ha solicitado respeto y privacidad para transitar las horas venideras, anticipando que los restos del artista serán despedidos en una ceremonia íntima, aunque se espera un homenaje de carácter oficial debido a su estatus de ícono nacional.



Piero De Benedictis se despide del plano físico a los 81 años. Atrás queda el hombre; por delante se erige de manera indestructible el mito de aquel cantautor que logró, con una guitarra y una voz áspera, que lo particular se volviera colectivo, y que, finalmente, se consagrara para el pueblo lo que es del pueblo.